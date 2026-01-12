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Συνάντηση Τασούλα-Πιερρακάκη: Οι προοπτικές της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας στο επίκεντρο
Οικονομία
15:29 - 12 Ιαν 2026

Συνάντηση Τασούλα-Πιερρακάκη: Οι προοπτικές της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μέσα σε ένα ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της πρώτης συνεδρίασης του Eurogroup με τη νέα του σύνθεση, υπό ελληνική προεδρία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και του ευχήθηκε επιτυχία στον διπλό του ρόλο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του τόσο για τη χώρα, όσο και για την κοινωνία και την οικονομία. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια επιτυχία που δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του υπουργού, αλλά και την ίδια την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ο οποίος, όπως ανέφερε, με τις θυσίες και την υπομονή του συνέβαλε καθοριστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας και στη δυνατότητα της χώρας να διεκδικεί το 2026 την κατάκτηση της ανώτατης επενδυτικής βαθμίδας. «Αν αναλογιστεί κανείς πού βρισκόταν η χώρα πριν από λίγα χρόνια, η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί επιτυχία», τόνισε.

Απευθυνόμενος στον υπουργό, ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι ξεκινά τη νέα χρονιά με έναν εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος περιλαμβάνει θετικές και φιλόδοξες προβλέψεις για το 2026, καθώς και με ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης προς υλοποίηση. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμο ρόλο σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, η συνάντηση είχε στόχο τη συζήτηση για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως για το πώς αυτή η πορεία αντανακλάται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνάντηση και του ευχήθηκε υγεία και δύναμη ενόψει των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά. Επιβεβαίωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup με τη νέα του σύνθεση και με την Ελλάδα στην προεδρία, σημειώνοντας ότι η προετοιμασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, ο υπουργός τόνισε ότι είναι πολυεπίπεδες, επισημαίνοντας πως κρίσιμες πρωτοβουλίες, όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, μπορούν να ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρώπης διεθνώς και να ωφελήσουν όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα έχει πλέον αυξημένο κύρος και βαρύτητα στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων, κάτι που, όπως είπε, αντανακλά τους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και τη θετική πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένονται για το 2026, καθώς και στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει αναλυτικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τους στόχους της ελληνικής οικονομίας το 2026, με έμφαση στην ενίσχυση της ανάπτυξης, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και τη διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Τέλος, ανέφερε ότι η πρόβλεψη του Προϋπολογισμού για το 2026 τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,4%, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχουν κρίσιμα στοιχήματα, όπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. «Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις, αλλά και κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για μια καλή χρονιά», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 15:45
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