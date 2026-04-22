Ποιοι έχουν λαμβάνειν από τα νέα μέτρα και ποιοι μπαίνουν σε ρύθμιση 72 δόσεων (παραδείγματα)

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Πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ, που προκύπτει από το υπερπλεόνασμα των 12,1 δισ. ευρώ, εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να παρουσιάζει αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην παρουσίαση της εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και η γενική γραμματέας Θεώνη Αλαμπάση.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής γίνεται με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις προθέσεις, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει περάσει «από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, από την κρίση στη σταθερότητα και από τη σταθερότητα στη δίκαιη ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε, το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργηθεί επιτρέπει την επιστροφή πόρων στην κοινωνία, μέρος των οποίων έχει ήδη κατευθυνθεί σε μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

«500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία»

Ο υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: «Επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία. Το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, είναι αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας».

Και πρόσθεσε: «Είχαμε δύο επιλογές: είτε εφάπαξ παρεμβάσεις είτε σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα».

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Τα μέτρα σε τρεις άξονες

Το πακέτο περιλαμβάνει 8 παρεμβάσεις που χωρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: στήριξη εισοδήματος, μείωση κόστους ζωής και αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους.

Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Στο πεδίο της διαχείρισης οφειλών προβλέπονται:

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό προϋποθέσεις

Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για 300.000 πολίτες, με κάλυψη οφειλών 5.000–10.000 ευρώ

Ρύθμιση παλαιών χρεών έως και 72 δόσεις

Ενίσχυση συνταξιούχων

Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτοντας συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου χωρίς αίτηση.

Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες.

Παρεμβάσεις στην ενέργεια και στο κόστος ζωής

Παράταση επιδότησης στο diesel κίνησης (20 λεπτά/λίτρο για τον Μάιο): Κόστος: 55 εκατ. ευρώ

Παράταση επιδότησης 15% στα λιπάσματα έως τον Αύγουστο: Κόστος: 23 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι: περίπου 250.000 αγρότες

Επιστροφή ενοικίου – διεύρυνση δικαιούχων

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου:

Από 20.000 σε 25.000 ευρώ Από 28.000 σε 35.000 ευρώ Για μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 ευρώ Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί

Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, αναμένεται να καλύψει επιπλέον 70.000 νοικοκυριά, φτάνοντας συνολικά το 1 εκατομμύριο δικαιούχους.

Συνολική εικόνα πακέτου

Το συνολικό πρόγραμμα στήριξης στοχεύει στην ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής, με έμφαση:

στη σταθεροποίηση εισοδημάτων στη μείωση ενεργειακών πιέσεων και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Κλίμα οικονομικής πολιτικής

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πλεόνασμα αξιοποιείται για στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο τη μετατροπή της δημοσιονομικής σταθερότητας σε κοινωνική ενίσχυση.