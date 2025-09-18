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Παπασταύρου για ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο: Υποστήριξη φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών κλιματικών στόχων
Πολιτική
12:03 - 18 Σεπ 2025

Παπασταύρου για ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο: Υποστήριξη φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών κλιματικών στόχων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συμμετέχει σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στο έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, με κύριο θέμα την «Τροποποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα και τη θέσπιση δεσμευτικού ενδιάμεσου κλιματικού στόχου για το 2040».

Κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ, τη βιώνουμε στην πατρίδα μας χρόνια τώρα με έντονο τρόπο, έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές και υποστεί μεγάλες καταστροφές. Κατά συνέπεια, η πατρίδα μας στηρίζει την κατεύθυνση που συζητάμε σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να πιάσουμε φιλόδοξους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πέρα από φιλόδοξοι, οι στόχοι πρέπει να είναι και ρεαλιστικοί, να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κυρίως, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Και γι’ αυτό υποστηρίζουμε τη ρήτρα επανεξέτασης και σημαντικές ευελιξίες, ώστε να χτίσουμε ένα βιώσιμο και καλύτερο αύριο, κρατώντας ασφαλές το σήμερα για όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 08:17
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