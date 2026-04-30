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Μήλος: «Φρένο» στην εκτός σχεδίου δόμηση – Αναστολή οικοδομικών αδειών σε Σαρακήνικο και Μύτακα
Περιβάλλον
10:21 - 30 Απρ 2026

Μήλος: «Φρένο» στην εκτός σχεδίου δόμηση – Αναστολή οικοδομικών αδειών σε Σαρακήνικο και Μύτακα

Reporter.gr Newsroom
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Τροπολογία που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο εισάγεται αύριο (1/5) προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.      

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ).

Παράλληλα, θεσπίζεται αναστολή στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου, όπου έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερης σημασίας γεωλογικοί σχηματισμοί, έως ότου ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σχετικό ΕΠΣ.

Επιπλέον, με την ίδια ρύθμιση προβλέπεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.».

Τέλος, ορίζεται αρμόδια αρχή για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης, καθώς και για την έγκριση εισόδου και εξόδου σε υποδομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Με αυτά τα δεδομένα, η αναστολή οικοδομικών εργασιών εκτείνεται από το ακρωτήριο Καμπάνες μέχρι το ακρωτήριο Καλόγερος. Περιλαμβάνει τις περιοχές Σαρακήνικου, Καμινίων και Μύτακα, στις οποίες έχουν διακοπεί οι εργασίες κατασκευής μεμονωμένων ξενοδοχείων είτε μετά από προσφυγές, ή με εντολή του αρμόδιου Υπουργείου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, η αναστολή επιβάλλεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί «η δημιουργία τετελεσμένων στον πολεοδομικό σχεδιασμό και η πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στον μοναδικό γεωλογικό σχηματισμό της περιοχής».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 12:41
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