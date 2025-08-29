ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεραπετρίτης για δηλώσεις Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα – Δεν δεχόμαστε υποδείξεις
Πολιτική
09:42 - 29 Αυγ 2025

Γεραπετρίτης για δηλώσεις Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα – Δεν δεχόμαστε υποδείξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν», υπογράμμισε σε αυστηρό τόνο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν.

Πιο αναλυτικά, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών πως η Ελλάδα ακολουθεί «φθηνή πολιτική», καλλιεργεί το αντιτουρκικό αίσθημα και τον πανικό, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πως «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία».

«Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν», είπε στη συνέχεια, σημειώνοντας: «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις.»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης που σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open διεμήνυσε πως «η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Σέβεται το διεθνές Δίκαιο, κάθε της κίνηση υπαγορεύεται από αυτό. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά δεν θα δεχτεί υποδείξεις ούτε θα βάλει ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας».

«Ο Φιντάν πήγε [στην εκπομπή] να περάσει ένα μήνυμα στην Ελλάδα», σημείωσε με τη σειρά του ο Άγγελος Συρίγος, ερμηνεύοντας τη στάση του Τούρκου ΥΠΕΞ ως απόρροια των τελευταίων δηλώσεων από την Ελλάδα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο θα προχωρήσει.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 10:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών
Οικονομία

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα
Magazino

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας
Πολιτική

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 11:17

Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Οικονομία
16/06/2026 - 11:15

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Υγεία
16/06/2026 - 11:11

«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Πολιτική
16/06/2026 - 11:05

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Περιβάλλον
16/06/2026 - 10:56

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την ανακύκλωση συσκευασιών

Ειδήσεις
16/06/2026 - 10:48

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτοδιοίκηση
16/06/2026 - 10:48

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 10:47

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 09:18

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 08:44

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 08:14

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:59

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:54

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Magazino
16/06/2026 - 07:00

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ