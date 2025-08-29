«Πυρά» Φιντάν κατά Ελλάδας για «φθηνή πολιτική» – Η αντίδραση Γεραπετρίτη, Δένδια

Νέες βολές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, το βράδυ της Πέμπτης (28/8) κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στο κανάλι TGRT Haber, κατηγορώντας τους Έλληνες πολιτικούς ότι χρησιμοποιούν διαχρονικά το ζήτημα της Τουρκίας για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα θέματα που αφορούν την Τουρκία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι σαν μια πολιτική ασπιρίνη: αν έχεις πρόβλημα, φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο», κάνοντας μάλιστα λόγο για αντανακλαστική αντίδραση τύπου Πάβλοφ από πλευράς ελληνικής πολιτικής σκηνής, που – όπως είπε – πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί.

Ο Φιντάν προχώρησε και σε προσωπικές αναφορές, επικρίνοντας τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, λέγοντας πως «όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βγαίνει πάντα μια δήλωση του Δένδια», η οποία, κατά τον ίδιο, χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς για να παρουσιαστεί μια «υπαρκτή τουρκική απειλή» προς τον ελληνικό λαό.

Κατηγόρησε την Ελλάδα για «φθηνή πολιτική» και μίλησε για κινήσεις πανικού, που – όπως υποστήριξε – ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η ελληνική πολιτική σκηνή υστερεί σε ωριμότητα και αυτοπεποίθηση συγκριτικά με την τουρκική.

Κλείνοντας, απηύθυνε προειδοποίηση προς την Αθήνα να σταματήσει την καλλιέργεια αντιτουρκικού κλίματος: «Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί, τους οδηγεί σε πανικό. Για μικρά προσωπικά οφέλη δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορεί να έχουν γεωστρατηγικό κόστος για την Ελλάδα. Πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες μπορεί να τις πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το ίδιο το κράτος τους», δήλωσε.

Η αντίδραση Γεραπετρίτη: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα – Δεν δεχόμαστε υποδείξεις

Άμεση ήταν η αντίδραση του Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν», τόνισε ακόμη ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας: «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια».

Δένδιας: «Απαράδεκτες» και «απρεπείς» δηλώσεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και «απρεπείς» τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, οι οποίες παραβιάζουν την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων κρατών.