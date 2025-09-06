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Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων για νέους και οικογένειες - Τελειώνει ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά και η προσωπική διαφορά - Όλες οι εξαγγελίες
Πολιτική
21:02 - 06 Σεπ 2025

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων για νέους και οικογένειες - Τελειώνει ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά και η προσωπική διαφορά - Όλες οι εξαγγελίες

Reporter.gr Newsroom
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Μία μεγάλη μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου (6/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τις εξαγγελίες του ξεχωρίζει η μείωση φορολογίας για οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών. Σημαντική επίσης ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ από το 2027 στις κύριες κατοικίες των επαρχιακών πόλεων, αλλά και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους.    

Από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος, με νέους συντελεστές για μισθωτούς από 10.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερο όφελος θα έχουν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι με χαμηλά εισοδήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν φειδωλός στις δηλώσεις του και έκανε λόγο για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογίας εισοδήματος μετά τη μεταπολίτευση.

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Πράγματι, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2%. Για κάθε παιδί θα υποχωρεί άλλο ένα 2%. Μηδενίζεται ο συντελεστής σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Παραδείγματα

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

-⁠ ⁠από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ⁠ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια γενναία τομή υπέρ των νέων:

Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών που έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για τους νέους από 25 έως 30 ετών, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από το 22% στο 9%.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης το όφελος υπολογίζεται ως εξής:

- Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

- Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

- Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση χαμηλότερου συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια ύψους 12.000-24.000 ευρώ. Υποστήριξε ότι από αυτό επωφελούνται περίπου 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η ρύθμιση αφορά και τη φορολογική συμμόρφωση. Επισήμανε δε ότι το μέσο δηλωμένο ενοίκιο είναι μόλις 255 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφορίας, ωστόσο αποτελεί κοινό μυστικό ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τόνισε επίσης πώς πλέον εισάγεται ένα κίνητρο για πραγματικές δηλώσεις και δεσμεύτηκε πώς εφόσον η ρύθμιση βγάλει αποτελέσματα θα εξετάσει περαιτέρω μειώσεις φόρων.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι προχωρούν σχέδια αξιοποίησης ακινήτων του δημοσίου. 2.000 διαμερίσματα θα χτιστούν, 25% για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και 75% σε όσους δεν έχουν πρώτη κατοικία.

Για την επαρχία και μικρά χωριά με έως 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται από το 2026 στο 50% και καταργείται εντελώς από το 2027 σε όλη την περιφέρεια. Το μέτρο αφορά την πρώτη κατοικία και έχει ως στόχο να μετοικήσουν σε αυτά τα χωριά νέοι άνθρωποι.

Για τα παραμεθόρια ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων ανακοινώθηκε μείωση ΦΠΑ κατά 30%. Από τη ρύθμιση επωφελούνται κατά κύριο λόγο τα νησιά Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κατάργηση προσωπικής της διαφοράς το 2027, μετά από ένα μεταβατικό στάδιο το 2026 όπου πέφτει κατά 50%.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να αφήσει αιχμές κατά της αντιπολίτευσης που ζητούσε την επαναφορά 13ου μισθού στο δημόσιο, Τόνισε δε ότι από τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώθηκαν επωφελούνται και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Αυξήσεις αποδοχών

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 21:49
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