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Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμεριστούν τα έξοδα του καλωδίου
Πολιτική
16:34 - 10 Σεπ 2025

Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμεριστούν τα έξοδα του καλωδίου

Reporter.gr Newsroom
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Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 φιλοξενήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανοίγοντας τη συζήτηση για κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας: από το ηλεκτροδοτικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, μέχρι τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις παρεμβάσεις υπέρ νέων, πολύτεκνων και συνταξιούχων.

Καταμερισμός εξόδων για το καλώδιο

Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ηλεκτροδότηση της Κύπρου και ένα έργο σημαντικό και για εμάς και για την Ευρώπη. Το στηρίζουμε, θέλουμε να γίνει, αλλά έχει μια διάσταση που δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε, που είναι ο καταμερισμός των βαρών σε οικονομικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι ένα έργο τόσο σημαντικό και για την Κύπρο, δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος».

Τόνισε μάλιστα πως οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, ζητώντας «διασταύρωση πληροφορίας και ψυχραιμία».

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Για το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, μια γενναία παρέμβαση»: «Δεν θα κάνει κανέναν άνθρωπο από τη μια μέρα στην άλλη πλούσιο. Ούτε για πανηγυρισμούς είναι, ούτε όμως και για μηδενισμό. Είναι θετικά μέτρα».

Όπως είπε, «οι 72 φόροι που λέγαμε μέχρι την Παρασκευή έχουν γίνει 80 που μειώθηκαν ή καταργήθηκαν», προσθέτοντας ότι όσο η χώρα ενισχύει τα έσοδά της μέσω ανάπτυξης και πάταξης φοροδιαφυγής, «θα συνεχίσει να μειώνει φόρους».

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα σε τρεις κοινωνικές ομάδες:

  • Για τους νέους τόνισε: «Μακάρι να βρούμε τους πόρους και να ενισχύσουμε και τη γενιά των τριαντάρηδων».
  • Για τους πολύτεκνους: «Μια οικογένεια με δύο, τρία ή περισσότερα παιδιά θα ωφεληθεί περισσότερο. Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ότι κάθε απόφασή της θα περνά από το κριτήριο της δημογραφικής κρίσης». Υπενθύμισε ότι το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει επίδομα γέννησης 2.400 ευρώ, εννέα μισθούς κατώτατου μισθού και επιπλέον ενισχύσεις, που αθροιστικά φτάνουν τις 10.000 ευρώ.
  • Για τους συνταξιούχους: «Έχουμε τρία μέτρα που τους αφορούν: το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε βάθος διετίας (50% το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027) και τη μείωση του φόρου εισοδήματος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις για τους ένστολους και τους δημοσίους υπαλλήλους: «Δεν θα εξαιρεθεί κανένας. Επιλέγουμε να μειώσουμε άμεσους φόρους όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, διότι σε αυτούς ξέρουμε ότι το όφελος θα φτάσει στον κόσμο».

Πολιτικές αιχμές για Τσίπρα και Σαμαρά

Σχολιάζοντας τις σχέσεις με κορυφαία πολιτικά στελέχη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε για τον Αντώνη Σαμαρά ότι: «ήταν μια εξέλιξη που κανένας δεν την ήθελε, αλλά όταν μια πολιτική μεγαλώνει τη χώρα, πρέπει να την υπερασπιστείς».

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έκανε καμία επίθεση, απάντησε πολιτικά σε ερώτηση», ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε ότι «εχθρός της κυβέρνησης δεν είναι ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, εχθρός είναι ο κακός της εαυτός».

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στόχος μας είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια μια εξεταστική να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ο μόνος τρόπος να επουλωθεί μια πληγή 30 ετών που στοίχισε τρία δισ. στη χώρα μόνο από πρόστιμα: να πάρουμε τα κλεμμένα πίσω. Αν εντοπιστούν ζητήματα ποινικής διερεύνησης, θα έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε σε άλλες διαδικασίες».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 21:22
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