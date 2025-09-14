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Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Δίνουμε ξανά περιεχόμενο στη λέξη μεταρρύθμιση - Η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ - «Παράθυρο» για συνεργασίες
Πολιτική
13:21 - 14 Σεπ 2025

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Δίνουμε ξανά περιεχόμενο στη λέξη μεταρρύθμιση - Η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ - «Παράθυρο» για συνεργασίες

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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ. «Δίνουμε ξανά περιεχόμενο στη λέξη μεταρρύθμιση», είπε στις πρώτες του τοποθετήσεις, ενώ σημείωσε πως «η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ» και ζήτησε για αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών. Παράλληλα, δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο συνεργασιών, αλλά όπως είπε «στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της ΔΕΘ, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για διεύρυνση των ανισοτήτων, αδιαφάνεια και απαξίωση των θεσμών, ενώ εξήγγειλε «μετρήσιμους» στόχους στον άξονα πέντε εθνικών προτεραιοτήτων και μία σειρά παρεμβάσεων σε οικονομία, εργασία, κράτος δικαίου, ΕΣΥ, εκπαίδευση και εξωτερική πολιτική.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημιοσιογράφων ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε πως βασικός στόχος είναι να αλλάξει ο πυρήνας του κράτους και έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο έναντι της ΝΔ. Μία τέτοια εξέλιξη είπε πως θα σηματοδοτήσει την πολιτική αλλαγή και θα φέρει και μία προοδευτική λύση διακυβέρνησης. Να σημειωθεί μάλιστα πως δεν απέκλεισε και συνεργασίες με κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και με ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, αλλά χωρίς παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.

Συγκεκριμένα απάντησε ως εξής: «Έχω αποδείξει όταν χρειάστηκε και έχω συνεργαστεί για να πετύχουμε στόχους απέναντι στη ΝΔ. Αλλά στο προσκήνιο, όχι παιχνίδια παρασκηνίου. Στο προσκήνιο και με γνώση των συσχετισμών που θα προκύψουν γιατί δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο, γιατί δεν ξέρω το αποτύπωμα της λαϊκής βούλησης στις επόμενες εκλογές. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό είναι ότι έστω και με μία ψήφο διαφορά για το ΠΑΣΟΚ ο τόπος θα έχει μία άλλη κυβέρνηση και άλλη πολιτική». Έθεσε βέβαια ως προϋπόθεση για συνεργασίας, να γίνεται αποδεκτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα μετά τις εκλογές.

Ερωτηθείς για τα σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ. «Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η ΝΔ πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση. Όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης το 2019 αλλά και το 2023 εμφανιζόταν πως είναι ο γνήσιος πολιτικός εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης, αλλά τελικά «αντί να την εκπροσωπήσει πολιτικά της δημιούργησε τεράστια εμπόδια στην καθημερινότητά της».

Επισήμανε επίσης τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕ.

«Τροχονόμος ολιγοπωλίων»

Σε ερώτηση για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μια εβδομάδα πριν από τον πρωθυπουργό είπε πως «η αγορά δεν λειτουργεί», πως «η κυβέρνηση είναι τροχονόμος των ολιγοπωλίων» και συμπλήρωσε πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει «κανόνες και έλεγχο». «Ήρθαμε εδώ, στη ΔΕΘ, με μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με άλλο όραμα για την ανάπτυξη που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υλοποιείται σήμερα στον τόπο», σημείωσε.

Για τους χρυσούς χορηγούς του Αλέξη Τσίπρα που κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε αποστάσεις και από τους δύο: «Εμείς δεν καταφύγαμε σε λαϊκισμό και σε διχόνοια και έχοντας τα συμφέροντα από δίπλα. Μη βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Δεν δίχασα και δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις, δύναμη μου είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με τους πολίτες».

Για το κόστος των μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είπε: «Δεν κάνουμε δημοσιονομικό ανταγωνισμό με τη ΝΔ ή με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο 13ος μισθός έχει κόστος 12,7 δις και αν αφαιρέσουμε τους φόρους 770 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ είναι 540 εκατομμύρια. Η μείωση του ΦΠΑ που προτείναμε σε συγκεκριμένα προϊόντα 150 εκατομμύρια. Οι συντάξεις χηρείας και αναπηρίας 100 εκ. Ήλθαμε με πολύ μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με ένα άλλο όραμα για την ανάπτυξη».

Πρόσθεσε πως παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει τα παραπάνω με θέσπιση κανόνων και ελέγχων στην αγορά με ισχυρή παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και με επιβολή «πολύ μεγάλων προστίμων» σε ολιγοπώλια που αισχροκερδούν. Ανακοίνωσε επόσης τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών για διαρκή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις τιμές προϊόντων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια».

Πιο συγκεκριμένα για το σε ποια τρόφιμα προτείνει το ΠΑΣΟΚ να μειωθεί ο ΦΠΑ, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μηδενισμό του ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα και πτώση στο 6% για το ρύζι ή τις πατάτες, προϊόντα που αφορούν τους πιο φτωχούς.

«Έχουμε το χρέος και θα το κάνουμε» εξηγεί ο αρχηγός του ΠαΣοΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως δεν προχωρά ένα τέτοιο μέτρο «γιατί φοβούνται να ελέγξουν την αγορά και τα ολιγοπώλια».

Σχέδιο Πεπονής

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε και τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ μέσα από το εθνικό σχέδιο "Πεπονής", το οποίο προβλέπει ένα νέο ΑΣΕΠ για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, τονίζοντας ότι θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση προσωπικού στη δημόσια διοίκηση.

Στο σχέδιο προβλέπεται και η μείωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου με την ενοποίηση ΥΠΕΣ και Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ακόμα το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αναβάθμιση των ΚΕΠ, ίδρυση εποπτικής αρχής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Επίσης θα υπάρξει συντονισμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα προβλήματα του αγρότη.

Δικαιοσύνη

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσης μεταρρύθμιση για αλλαγή στον τρόπο της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να πάψει να είναι επιλογή του εκάστοτε πρωθυπουργού. «Καθιερώνουμε απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων για 4 χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους», είπε ακόμα ο κ. Ανδρουλάκης που μίλησε και για πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις.

Δημογραφικό

Για το δημογραφικό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων τα εξής:

Περισσότεροι ολοήμεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Δωρεάν συντήρηση γενετικού υλικού

Μηδενισμός ΦΠΑ σε βρεφικά είδη

Για πολύτεκνους μείωση ΕΝΦΙΑ 75% για τα 100 πρώτα τ.μ.

Φορολόγηση υπερκέρδων εταιρειών ενέργειας και απόδοση στο Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό

Γάζα

«Αυτή η παράταξη οικοδόμησε σχέσεις φιλίας με τους αραβικούς λαούς και το λαό της Παλαιστίνης. Αυτή η παράταξη βλέπει δυναμικά τη χώρα μας στον χάρτη των βαλκανίων και της ανατολικής μεσογείου. Στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή» είπε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

«Όπως καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς εις βάρος των πολιτών στο Ισραήλ, καταδικάζουμε ένα κράτος που σκοτώνει αθώους, είναι κράτος τρομοκράτης. Ο μόνος δρόμος για το Νετανιάχου είναι ανα απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Έστειλα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για ειδική συνεδρίαση που να επαναεπιβεβαιώνει την ψήφο μας στο κείμενο του 2016, ένα κείμενο που μιλάει για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η χώρα μας ώστε να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2025 - 16:07
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