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Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν την Τρίτη (23/9) στη Νέα Υόρκη
Πολιτική
19:08 - 18 Σεπ 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν την Τρίτη (23/9) στη Νέα Υόρκη

Reporter.gr Newsroom
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 Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα έχει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.  

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πιθανότερο σενάριο είναι πως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης- βράδυ ώρα Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλλει τη συνάντηση στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 λέγοντας πως υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Για τα ελληνοτουρκικά, κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είχε πει ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

Έτσι κι έγινε, τελικά, με τους δύο ηγέτες να έχουν ήδη αρχίσει την προετοιμασία τους για τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη.

Η ομιλία του πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 19:26
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