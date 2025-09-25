ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναφορά στη Βουλή για την τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες Πάρου – Στο επίκεντρο περιβαλλοντικά ζητήματα και υποδομές
Περιβάλλον
13:44 - 25 Σεπ 2025

Αναφορά στη Βουλή για την τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες Πάρου – Στο επίκεντρο περιβαλλοντικά ζητήματα και υποδομές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, διαβιβάζοντας δημοσίευμα του τύπου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεγάλη τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες της Πάρου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την νυν δημοτική αρχή και τοπικούς φορείς του νησιού να εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για τη βιωσιμότητα της επένδυσης και προβάλλοντας την ανάγκη προστασίας της περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας της περιοχής. Η Πάρος βιώνει ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει ενισχύσει την οικονομία του νησιού, ωστόσο υπάρχει πληθώρα αναφορών για «υπερτουρισμό» και ελλείψεις σε υποδομές.

Από την πλευρά της η ΕΚΤΕΡ, φορέας του έργου, δηλώνει ότι η επένδυση θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Η επένδυση χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και είχε ακυρωθεί προσωρινά μετά από παρέμβαση του ΣτΕ το 2023. Το ΣτΕ, στη γνωμοδότησή του, είχε τότε τονίσει ότι έλειπε μια τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη, ικανή να αποδείξει πως οι παρεκκλίσεις συνάδουν με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το καθεστώς προστασίας της περιοχής. Επίσης, σημείωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν δώσει επαρκή αιτιολόγηση.

Μετά από αυτή την αρνητική κρίση, η εταιρεία επανεξέτασε τον σχεδιασμό του έργου, μειώνοντας τον συντελεστή δόμησης και κάλυψης, έτσι ώστε να καλύψει τις παρατηρήσεις του δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, ο κ. Καφούρος υπογραμμίζει στην ανφορά που κατέθεσε στη Βουλή ότι η τοπική κοινωνία, οι σύλλογοι και οι φορείς του νησιού εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και πολεοδομικές επιπτώσεις του έργου, δεδομένου ότι η περιοχή τελεί υπό καθεστώς ειδικής προστασίας, καθώς τμήματά της εμπίπτουν σε ζώνη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε περιοχές περιβαλλοντικών περιορισμών αυξημένης προστασίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Πάρος ήδη δέχεται ισχυρές πιέσεις στις υποδομές της, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική αξιολόγηση κάθε μεγάλης επενδυτικής πρωτοβουλίας.

Ο Βουλευτής ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να τοποθετηθούν ειδικότερα για:
• εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσης (Ν. 3422/2005 – Συνθήκη του Άαρχους), λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης,
• ποιες ενέργειες θα αναληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή που τελεί υπό ειδικό καθεστώς προστασίας,
• εάν το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την αναθεώρηση του πλαισίου ένταξης έργων στις «Στρατηγικές Επενδύσεις», με ειδική πρόνοια για περιβαλλοντικά ευαίσθητες και τουριστικά κορεσμένες περιοχές,
• και κατά πόσο η διάθεση 21,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ιδιωτική επένδυση συμβαδίζει με τους στόχους του “Greece 2.0”, ενώ το νησί εξακολουθεί να στερείται βελτίωσης αναγκαίων δημόσιων υποδομών, όπως το αεροδρόμιο, ο νέος λιμένας και μια σύγχρονη μονάδα υγείας.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ερώτηση του κ. Καφούρου στη Βουλή

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 13:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών «φρενάρει» το πετρέλαιο - «Άλμα» για το ασήμι
Εμπορεύματα

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών «φρενάρει» το πετρέλαιο - «Άλμα» για το ασήμι

Διαμαντοπούλου: Σκόπιμη «κοπτοραπτική» σε όσα είπα από έναν «υπέρ-εξοπλισμό» της ΝΔ
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Σκόπιμη «κοπτοραπτική» σε όσα είπα από έναν «υπέρ-εξοπλισμό» της ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Agrofeed επενδύει στο μέλλον της παραγωγής Premixes
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η Agrofeed επενδύει στο μέλλον της παραγωγής Premixes

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (δείτε live)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 12:40

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:32

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 12:22

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Πολιτική
13/07/2026 - 12:16

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:01

Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:37

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

Πολιτική
13/07/2026 - 11:24

Ένας λαβύρινθος νόμων: Γιατί κοστίζει η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:17

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:12

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Πολιτική
13/07/2026 - 10:55

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Πολιτική
13/07/2026 - 10:48

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 10:46

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ