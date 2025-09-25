Αναφορά στη Βουλή για την τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες Πάρου – Στο επίκεντρο περιβαλλοντικά ζητήματα και υποδομές

Ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, διαβιβάζοντας δημοσίευμα του τύπου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεγάλη τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες της Πάρου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την νυν δημοτική αρχή και τοπικούς φορείς του νησιού να εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για τη βιωσιμότητα της επένδυσης και προβάλλοντας την ανάγκη προστασίας της περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας της περιοχής. Η Πάρος βιώνει ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει ενισχύσει την οικονομία του νησιού, ωστόσο υπάρχει πληθώρα αναφορών για «υπερτουρισμό» και ελλείψεις σε υποδομές.

Από την πλευρά της η ΕΚΤΕΡ, φορέας του έργου, δηλώνει ότι η επένδυση θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Η επένδυση χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και είχε ακυρωθεί προσωρινά μετά από παρέμβαση του ΣτΕ το 2023. Το ΣτΕ, στη γνωμοδότησή του, είχε τότε τονίσει ότι έλειπε μια τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη, ικανή να αποδείξει πως οι παρεκκλίσεις συνάδουν με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το καθεστώς προστασίας της περιοχής. Επίσης, σημείωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν δώσει επαρκή αιτιολόγηση.

Μετά από αυτή την αρνητική κρίση, η εταιρεία επανεξέτασε τον σχεδιασμό του έργου, μειώνοντας τον συντελεστή δόμησης και κάλυψης, έτσι ώστε να καλύψει τις παρατηρήσεις του δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, ο κ. Καφούρος υπογραμμίζει στην ανφορά που κατέθεσε στη Βουλή ότι η τοπική κοινωνία, οι σύλλογοι και οι φορείς του νησιού εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και πολεοδομικές επιπτώσεις του έργου, δεδομένου ότι η περιοχή τελεί υπό καθεστώς ειδικής προστασίας, καθώς τμήματά της εμπίπτουν σε ζώνη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε περιοχές περιβαλλοντικών περιορισμών αυξημένης προστασίας.



Παράλληλα, σημειώνει ότι η Πάρος ήδη δέχεται ισχυρές πιέσεις στις υποδομές της, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική αξιολόγηση κάθε μεγάλης επενδυτικής πρωτοβουλίας.



Ο Βουλευτής ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να τοποθετηθούν ειδικότερα για:

• εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσης (Ν. 3422/2005 – Συνθήκη του Άαρχους), λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης,

• ποιες ενέργειες θα αναληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή που τελεί υπό ειδικό καθεστώς προστασίας,

• εάν το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την αναθεώρηση του πλαισίου ένταξης έργων στις «Στρατηγικές Επενδύσεις», με ειδική πρόνοια για περιβαλλοντικά ευαίσθητες και τουριστικά κορεσμένες περιοχές,

• και κατά πόσο η διάθεση 21,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ιδιωτική επένδυση συμβαδίζει με τους στόχους του “Greece 2.0”, ενώ το νησί εξακολουθεί να στερείται βελτίωσης αναγκαίων δημόσιων υποδομών, όπως το αεροδρόμιο, ο νέος λιμένας και μια σύγχρονη μονάδα υγείας.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ερώτηση του κ. Καφούρου στη Βουλή