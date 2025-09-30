Τσουκαλάς: Ακρίβεια και νέα επιβάρυνση εισφορών πλήττουν τους ελεύθερους επαγγελματίες

Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το κόστος ζωής και τις ασφαλιστικές εισφορές εντείνεται, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τα προβλήματα των πολιτών, σημειώνοντας ότι ο κ. Μαρινάκης επαναφέρει το αφήγημα της «εισαγόμενης ακρίβειας», χωρίς να προβάλλει ουσιαστικά μέτρα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «επί τέσσερα χρόνια ο κ. Μητσοτάκης διακηρύσσει ότι «τα χειρότερα της ακρίβειας είναι πίσω μας», στέλνει επιστολές στην Κομισιόν και έχει «πετύχει» με την αναποτελεσματικότητά του οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να έχουν την προτελευταία αγοραστική δύναμη στην ΕΕ. Αλλά ευθύνες δεν έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ακρίβεια είναι... «εισαγόμενη»», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ρώτησε την κυβέρνηση αν «επιβεβαιώνει την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων κατά 4% έως 5% από 1-1-2026» και «αν θα εφαρμοστεί φέτος ο δείκτης εξέλιξης μισθών ή θα παραμείνει ο προηγούμενος τρόπος υπολογισμού του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι δεν άκουσαν τίποτα από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αντιθέτως, την τελευταία διετία έχουν δει να αυξάνεται γεωμετρικά η φορολογία τους, να μην αντέχουν την αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος, να είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό και να μη μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε εφορία και ταμεία λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να εφαρμόσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «τώρα, μαζί με αυτές τις μόνιμες επιβαρύνσεις, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιφυλάσσει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Ο κόσμος της δημιουργίας, η υγιής επιχειρηματικότητα, οι επαγγελματίες που ζουν από την καθημερινή τους εργασία, έχουν επιλογή. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ για μια πολιτική που θα στηρίζει όσους μοχθούν, με ψηφιακά εργαλεία στις επιχειρήσεις, χρηματοδότηση, ρύθμιση οφειλών, προοδευτικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και διαφάνεια».