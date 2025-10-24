Λαβύρινθος αρμοδιοτήτων για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Το πινγκ πονγκ Δένδια-Δούκα και η στρατηγική του Μαξίμου

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η συνάντηση Δούκα-Δένδια σχετικά με την καθαριότητα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη· ωστόσο, το τοπίο παρέμεινε θολό και το γαϊτανάκι των διαφορών διευρύνθηκε.

Στον λαβύρινθο των αρμοδιοτήτων σχετικά με την καθαριότητα του μνημείου μπλέκεται αναπόφευκτα πλέον και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον Νίκο Δένδια να επιδιώκει να «μοιραστεί» την συγκεκριμένη ευθύνη με τον Δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα, ο οποίος, ωστόσο, σήκωσε το γάντι και το… έδωσε πίσω.

Όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση τους, ο κ. Δούκας κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί με την καθαριότητα του μνημείου, δηλαδή να δώσει εντολή στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου να απομακρύνει τα καντηλάκια ή να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Το γεγονός ότι στη συνάντηση δεν υπήρξε σύμπνοια φάνηκε από την ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) ο δήμαρχος της Αθήνας, στην οποία έγραψε μεταξύ άλλων: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Νίκο Δένδια. Επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη» και πετώντας το μπαλάκι στον κ. Δένδια ανέφερε:

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.»

Το ΥΠΕΘΑ, από την άλλη, σε σχετική του ανακοίνωση περιορίστηκε στη λιτή αναφορά πως αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε «ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Η ασυνεννοησία οδήγησε τελικά το Υπουργείο να ανακοινώσει πως – μη μπορώντας να επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου – «θα προχωρήσει στην ανάθεση του έργου σε τρίτο για όσο χρόνο απαιτηθεί». Σύμφωνα, βέβαια, με κύκλους του ΥΠΕΘΑ, ο κ. Δένδιας πήρε την θεσμική, όπως αναφέρεται, πρωτοβουλία να συναντηθεί με τον κ. Δούκα, θεωρώντας πως η τροπολογία δεν ξεκαθαρίζει το ζήτημα της αρμοδιότητας καθαρισμού του μνημείου· κάτι που για το Μαξίμου φαίνεται πως – είτε γράφεται ρητά, είτε όχι – είναι λυμένο.

Λίγο μετά, δε, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς τα δύο υπουργεία θα είναι συνυπεύθυνα, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να τονίζει πως οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται «πάντα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της δημοκρατικής ευαισθησίας».

Τι λένε οι πολίτες

Δημοσκόπηση της Pulse που είδε χθες (23/10) το φως της δημοσιότητας δείχνει ότι οι πολίτες είναι διχασμένοι σε σχέση με το θέμα του μνημείου, με το 46% να δηλώνει ότι συμφωνεί με τις κυβερνητικές αποφάσεις και το 44% να έχει την αντίθετη άποψή.

Η στρατηγική Μαξίμου

Εν τω μεταξύ, με την τροπολογία να έχει ψηφιστεί και το «βάρος» του ζητήματος να έχει πια μετατοπιστεί από το Μαξίμου και τη Βουλή στο αρμόδιο υπουργείο, η κυβέρνηση φαίνεται πως επιχειρεί να αφήσει πίσω της το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη και να στρέψει την προσοχή στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Προμήνυμα αυτού τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες σχετικά με το στεγαστικό, προαναγγέλλοντας εξαγγελίες και ανακοινώσεις με την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ένα ακόμη «σήμα», η συνέντευξή του στο Politico, στην οποία αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – στο ζήτημα άμυνας και του δανεισμού, προτεραιοποιώντας την ανάγκη φύλαξης των συνόρων και την κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ΕΕ.