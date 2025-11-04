Alco: To 81% δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση - Το 54% δεν ξέρει τι να ψηφίσει
21:36 - 04 Νοε 2025

Καθόλου ικανοποιημένοι δηλώνουν από την κυβέρνηση 5 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alcο, ενώ την ίδια στιγμή το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμά του, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με εκείνο του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.  

Πιο αναλυτικά, στο β' μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha, το 48% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ μαζί με εκείνους που δήλωσαν «λίγο ικανοποιημένοι», η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση αγγίζει το 80%. Παράλληλα, το 51% δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένο από τον πρωθυπουργό προσωπικά, έναντι του 26% που δήλωσε «λίγο ικανοποιημένο» και του 21% που δήλωσε «πολύ ικανοποιημένο».

Παρ’ όλα αυτά, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,3% στην πρόθεση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ να έπεται με 11,7% και την Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση με 8,9%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί συγκεντρώνοντας 6,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται έκτος με 5%.

Το γεγονός ότι η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμά της αναπόφευκτα συνδέεται με το ότι για το 54% των ερωτηθέντων κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική, ενώ μόλις το 11% επιλέγει το ΠΑΣΟΚ και το 7% την Ελληνική Λύση.

Παράλληλα, το 62% απάντησε ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι ενός μόλις 5% που τον εμπιστεύεται «πολύ».

Ως προς την κομματική προέλευση, η πλειονότητα όσων εμπιστεύονται αρκετά ή πολύ τον Αλέξη Τσίπρα είναι κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας.

«Πρωταγωνίστρια» η ακρίβεια – Σωστή η απαγόρευση των social media στους ανήλικους

Βασικό πρόβλημα φαίνεται να είναι – για μία ακόμη φορά – η ακρίβεια με 8 στους 10 να απαντούν πως παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ το 15% «βλέπει» αποκλιμάκωση.

Όσο για την πρόταση απαγόρευσης των social media στους ανήλικους, αυτή βρίσκει σύμφωνο το 64%, ενώ το 69% θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες αναφορικά με την αξιολόγηση της κυβέρνησης στα ζητήματα εθνικής άμυνας, με το 44% να αποτιμά θετικά τις κυβερνητικές πολιτικές και ένα 44% ακόμη αρνητικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 23:07
