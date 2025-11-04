Alco: To 81% δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση - Το 54% δεν ξέρει τι να ψηφίσει

Πιο αναλυτικά, στο β' μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha, το 48% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ μαζί με εκείνους που δήλωσαν «λίγο ικανοποιημένοι», η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση αγγίζει το 80%. Παράλληλα, το 51% δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένο από τον πρωθυπουργό προσωπικά, έναντι του 26% που δήλωσε «λίγο ικανοποιημένο» και του 21% που δήλωσε «πολύ ικανοποιημένο».
Παρ’ όλα αυτά, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,3% στην πρόθεση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ να έπεται με 11,7% και την Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση με 8,9%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί συγκεντρώνοντας 6,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται έκτος με 5%.
Το γεγονός ότι η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμά της αναπόφευκτα συνδέεται με το ότι για το 54% των ερωτηθέντων κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική, ενώ μόλις το 11% επιλέγει το ΠΑΣΟΚ και το 7% την Ελληνική Λύση.
Παράλληλα, το 62% απάντησε ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι ενός μόλις 5% που τον εμπιστεύεται «πολύ».
Ως προς την κομματική προέλευση, η πλειονότητα όσων εμπιστεύονται αρκετά ή πολύ τον Αλέξη Τσίπρα είναι κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας.
«Πρωταγωνίστρια» η ακρίβεια – Σωστή η απαγόρευση των social media στους ανήλικους
Βασικό πρόβλημα φαίνεται να είναι – για μία ακόμη φορά – η ακρίβεια με 8 στους 10 να απαντούν πως παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ το 15% «βλέπει» αποκλιμάκωση.
Όσο για την πρόταση απαγόρευσης των social media στους ανήλικους, αυτή βρίσκει σύμφωνο το 64%, ενώ το 69% θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες αναφορικά με την αξιολόγηση της κυβέρνησης στα ζητήματα εθνικής άμυνας, με το 44% να αποτιμά θετικά τις κυβερνητικές πολιτικές και ένα 44% ακόμη αρνητικά.