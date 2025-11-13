ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυπριακό: Ο Ερντογάν επιμένει στη λύση της διχοτόμησης – Σε διαφορετική γραμμή ο Ερχιουρμάν
Ειδήσεις
18:52 - 13 Νοε 2025

Κυπριακό: Ο Ερντογάν επιμένει στη λύση της διχοτόμησης – Σε διαφορετική γραμμή ο Ερχιουρμάν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Πέμπτη (13/11) ότι η Άγκυρα θεωρεί πως ο πιο ρεαλιστικός τρόπος επίλυσης του Κυπριακού είναι η ύπαρξη δύο κρατών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει λόγος» να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις που «δεν πρόκειται να αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα».

Ο Ερντογάν έκανε τις δηλώσεις αυτές δίπλα στον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον νεοεκλεγέντα Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος έχει δεσμευθεί να εξετάσει μια λύση υπέρ της ομοσπονδίας, την οποία υποστηρίζει διαχρονικά ο ΟΗΕ, για να τερματιστεί η σχεδόν 50ετής διαίρεση της Κύπρου.

Ερχιουρμάν: «Ο δρόμος για λύση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις»

Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, στις κοινές δηλώσεις, είπε:

«Όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, οι σχέσεις της ΤΔΒΚ με την Τουρκία είναι τόσο ιδιαίτερες που δεν μπορούν να συγκριθούν με τις σχέσεις μας με άλλα κράτη. Οι Πρόεδροι της ΤΔΒΚ, σε κάθε περίοδο, πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στην Τουρκία. Φυσικά, ως ο νέος πρόεδρος της ΤΔΒΚ, έτσι έγινε και στη δική μου θητεία. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που πραγματοποιώ αυτή την επίσκεψη σήμερα.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι, για μένα, ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα θα είναι να κάνω περισσότερο γνωστή τη χώρα μου και τον λαό μου στην τουρκική κοινή γνώμη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς αδελφοσύνης μας.»

«Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου αυξάνεται ο εξοπλισμός στο νότιο τμήμα της Κύπρου, η Τουρκία παραμένει –όπως και στο παρελθόν– σημαντικός παράγοντας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ο τουρκοκυπριακός λαός, βάσει του καθεστώτος του, έχει δικαίωμα κυριαρχίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Υπάρχει ένα πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες δεν έχει λυθεί. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, αλλά και όσους αναζητούν ειρήνη στην περιοχή. Ο δρόμος για λύση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις.»

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 19:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κομισιόν: Προτεραιότητα της ΕΕ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου - Στόχος η άμεση υλοποίηση
Ειδήσεις

Κομισιόν: Προτεραιότητα της ΕΕ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου - Στόχος η άμεση υλοποίηση

Τέλος στην αφορολόγητη εισαγωγή μικροδεμάτων: Η ΕΕ επισπεύδει τα μέτρα κατά των κινεζικών πλατφορμών από το 2026
Οικονομία

Τέλος στην αφορολόγητη εισαγωγή μικροδεμάτων: Η ΕΕ επισπεύδει τα μέτρα κατά των κινεζικών πλατφορμών από το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΤΙΤΑΝ: Το πλάνο για το IFESTOS, το άνοιγμα στην Τουρκία και η άμυνα στην κρίση
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Το πλάνο για το IFESTOS, το άνοιγμα στην Τουρκία και η άμυνα στην κρίση

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα
Πολιτική

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση
Ειδήσεις

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: 3 με 5 Ιουνίου η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Πολιτική
26/05/2026 - 19:55

Ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών - Δείτε live

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ