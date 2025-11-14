ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καρφιά» Τσίπρα κατά Μητσοτάκη: Φοβάται τη συμβολή της «Ιθάκης» σε ένα μέλλον χωρίς Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες
Πολιτική
15:04 - 14 Νοε 2025

«Καρφιά» Τσίπρα κατά Μητσοτάκη: Φοβάται τη συμβολή της «Ιθάκης» σε ένα μέλλον χωρίς Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσω μιας αιχμηρής δήλωσης, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε την Παρασκευή (14/11) απέναντι στις δημόσιες αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το αδημοσίευτο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη». 

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για επιλογή αποφυγής της αναμέτρησης με την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα στράφηκε και σε άλλα ζητήματα, όπως οι υποθέσεις δικαστικής και πολιτικής φύσης, αποδίδοντας στον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του προσπάθεια συγκάλυψης και αποδόμησης της αλήθειας.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε νωρίτερα ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του, σχολιάζοντας πως «την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 15:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και τα σύγχρονα τρένα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και τα σύγχρονα τρένα

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον πρωτογενή τομέα - Τσιάρας: Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εθνική υπόθεση
Πολιτική

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον πρωτογενή τομέα - Τσιάρας: Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εθνική υπόθεση

Συμφωνία «μαμούθ» ΗΠΑ - Νότιας Κορέας: $350 δισ. σε επενδύσεις με επίκεντρο τη ναυπηγική βιομηχανία
Ναυτιλία

Συμφωνία «μαμούθ» ΗΠΑ - Νότιας Κορέας: $350 δισ. σε επενδύσεις με επίκεντρο τη ναυπηγική βιομηχανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)
Ανεμοδείκτης

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»
Magazino

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Ψυχραιμία παιδιά...
Ανεμοδείκτης

Ψυχραιμία παιδιά...

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 16:47

Panathēnea 2026: Η Alpha Bank δίνει δυναμικό «παρών» με επίκεντρο τον διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 16:44

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:35

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου - Οι ώρες και τα σημεία

Πολιτική
27/05/2026 - 16:30

Δημοσκόπηση Real Polls: Τσίπρας και Καρυστιανού «αφήνουν» το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:19

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:13

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:00

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 15:58

BofA: Σήμα κινδύνου για πιθανή κατάρρευση των ευρωπαϊκών μετοχών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:53

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 15:28

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Πολιτική
27/05/2026 - 15:19

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

Πολιτική
27/05/2026 - 15:03

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 15:03

Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ