Ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Μητσοτάκη να αποπέμψει τη Μενδώνη
Πολιτική
18:56 - 14 Νοε 2025

Ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Μητσοτάκη να αποπέμψει τη Μενδώνη

Reporter.gr Newsroom
Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (14/11) ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέσω της οποίας ζητά την αποπομπή της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Τις τελευταίες ημέρες η ηγεσία του υπ. Πολιτισμού δεν σταματά να ανακαλεί διοικητικές πράξεις που η ίδια έκανε, μέχρι αυτές να καταγγελθούν ή να γίνουν γνωστές, είτε από δημοσιεύματα είτε από ανακοινώσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Από το ζήτημα με τα πολεοδομικά αιτήματα και τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού και την αρχαιολογική προστασία του Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, μέχρι τον αναξιοκρατικό διορισμό στη διοίκηση του Βυζαντινού Μουσείου αλλά και το περιβόητο «εγχειρίδιο ασφαλείας» των υπαλλήλων του υπουργείου, η κ. Μενδώνη έχει επιδοθεί σε μια σειρά ανακλήσεων αποφάσεων που η ίδια έχει λάβει.

Το μόνο που δεν έχει ανακαλέσει ακόμη η κ. Μενδώνη, είναι η προστασία που εξακολουθεί να παρέχει εδώ και 6 χρόνια σε πρωταγωνιστές του σκανδάλου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του ΥΠΠΟ, οι οποίοι καταδικάστηκαν πρόσφατα σε 12 χρόνια φυλακή για υπεξαίρεση, πλαστογραφία και ζημιά του Δημοσίου, που ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Αλήθεια, τι περιμένει ο κ. Μητσοτάκης για να αποπέμψει την κ. Μενδώνη; Για ποιο λόγο ανέχεται και διατηρεί στη θέση της μια υπουργό που αποδεδειγμένα υπονομεύει τον πολιτισμό της χώρας με τα πεπραγμένα της;».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 19:04
