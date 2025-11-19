Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χαμός στην κατάθεση Τζεδάκη - Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - ΠΑΣΟΚ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι η περιφέρεια είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των ζώων, όπως επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σύστημα πληρωμών των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Τζεδάκης δήλωσε ότι ανέλαβε τα καθήκοντα του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας την 1η Ιανουαρίου 2024, έχοντας τον συντονισμό των υπηρεσιών και τον εισηγητικό ρόλο στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Περιφέρεια, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του η γνώση του συνολικού αριθμού των ζώων στην Κρήτη. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), που υπάγονται στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, ζήτησε από τον μάρτυρα εάν γνώριζε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αν τον είχε ενημερώσει για τις «κραυγαλέες παρασπονδίες» στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης. Ο κ. Τζεδάκης απάντησε ότι δεν είχε ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη, καθώς δεν γνώριζε ο ίδιος τα συγκεκριμένα θέματα.

Όταν ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε «βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, που είστε κολλητός του Ανδρουλάκη», ο κ. Τζεδάκης διευκρίνισε ότι «αυτός που μετρά τα αιγοπρόβατα και δίνει τις επιδοτήσεις είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Επισήμανε επίσης ότι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Κτηνιατρικής διαχειρίζεται το υπουργείο, ενώ οι χρήστες του συστήματος είναι οι κτηνιατρικές περιφέρειες.

Σε ερώτηση σχετικά με τη χρήση της «τεχνικής λύσης» για την ενεργοποίηση βοσκοτοπικών εκτάσεων, ο κ. Τζεδάκης, ο οποίος είναι και ο ίδιος κτηνοτρόφος, εξήγησε ότι το σύστημα προσθέτει αυτόματα εκτάσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας όταν το συνολικό απαιτούμενο στρέμμα υπερβαίνει την ιδιόκτητη έκταση του παραγωγού. «Δυστυχώς, αυτή είναι η τεχνική λύση. Αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε. Όσον αφορά τη βοήθεια συγγενών του χωρίς εργόσημα, είπε ότι απασχολούνται σποραδικά και πως δεν υπήρχε γνώση παρατυπιών από κτηνιάτρους της Περιφέρειας, ενώ διενεργούνται Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

Σφοδρή κόντρα

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Λαζαρίδη και της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία οδήγησε τον πρόεδρο της επιτροπής να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία. Κατά την επανέναρξη, η κ. Λιακούλη υποστήριξε ότι ο βουλευτής της ΝΔ άσκησε bullying στον μάρτυρα, ρωτώντας τον έντονα για ενδεχόμενη λήψη επιδοτήσεων από το εθνικό απόθεμα.

Ο κ. Λαζαρίδης αρνήθηκε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι απλώς πλησίασε τον μάρτυρα για να σχολιάσει την τεχνική λύση και κατηγόρησε την κ. Λιακούλη ότι επιδιώκει να δείξει «καλό πρόσωπο στο κόμμα της». Η κ. Λιακούλη απάντησε χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την ενέργεια και υπογράμμισε ότι έχει άριστη σχέση με την απουσιάζουσα προηγούμενη εισηγήτρια, Μιλένα Αποστολάκη.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν περιορίστηκε σε λεκτική επίθεση, αλλά ακόμη κι αφού διέκοψε τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής για να τον επανφέρει στην τάξη, κατευθύνθηκε στον μάρτυρα απειλητικά φωνάζοντας του: «τί μιλάς ρε εσύ; Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ και να μας λες διάφορα;» , ενώ στους ψυχραιμότερους που έσπευσαν να τον απομακρύνουν, απευθυνόταν εκτός εαυτού με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας να αποκαλέσει « εθνική εξαίρεση» τον βουλευτή –εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία.

Από την πλευρά ΠΑΣΟΚ η Εισηγήτρια στη σημερινή εξέταση Ε. Λιακούλη καθώς και τα μέλη της Επιτροπής βουλευτές Α. Πουλάς και Γ. Μουλκιώτης, καταδίκασαν ρητά την επίθεση και ζήτησαν από το Προεδρείο την αποκατάσταση με συγγνώμη προς το πρόσωπο του μάρτυρα. Επιπλέον καταδίκασαν απερίφραστα τον χαρακτηρισμό του κ. Λαζαρίδη προς τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ως «εθνική εξάιρεση» και δήλωσαν ότι είναι απαράδεκτη και διαρκώς επιδεινούμενη η συμπεριφορά του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και ότι θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, διαμαρτυρία για το περιστατικό, ζητώντας συστάσεις στον κ. Λαζαρίδη για τη συμπεριφορά του.

Από το ΠΑΣΟΚ προσθέτουν ότι προηγούμενα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να παραπλανήσει τον μάρτυρα με δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα, που είχε δημοσιοποιήσει η ίδια …η Νέα Δημοκρατία και χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να απαντήσει.

H απάντηση της ΝΔ

«Σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων προκάλεσε η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη, στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στην εξεταστική επιτροπή», τόνισαν πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την κατάθεση του στην Εξεταστική που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.