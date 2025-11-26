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Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Η αντιπολίτευση καταγγέλλει τον αυξανόμενο αριθμό εργατικών ατυχημάτων
Πολιτική
16:47 - 26 Νοε 2025

Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Η αντιπολίτευση καταγγέλλει τον αυξανόμενο αριθμό εργατικών ατυχημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή, το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα  (26/11) το πρωί στο σταθμό ΗΣΑΠ του Πειραιά, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης εξέδωσαν ανακοινώσεις με κοινό παρανομαστή την καταγγελία των αυξανόμενων θανάτων εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά τον τραγικό θάνατο ενός αρχιτεχνίτη που σημειώθηκε στο σταθμό ΗΣΑΠ του Πειραιά, η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε έκτακτη στάση εργασίας μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Γαβρήλος, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ ανέφερε:

«Άλλος ένας εργαζόμενος σήμερα δεν θα γυρίσει σπίτι του μετά την βάρδιά του. Ο τραγικός θάνατος του εργαζόμενου στον ΗΣΑΠ έρχεται να προστεθεί στην μεγάλη λίστα των ματωμένων μεροκάματων και της θεσμικής αναλγησίας αναφορικά με την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων. Μόνο για το 2025 (μέχρι τον Οκτώβριο) 178 εργαζόμενοι κατέληξαν νεκροί εν ώρα εργασίας, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καταγράφοντας άλλο ένα αρνητικό θλιβερό ετήσιο ρεκόρ στην χώρα μας, για την Εργασία».

«Πως γίνεται να μην συνδέεται η κυβερνητική εμμονή στα κέρδη των υπερεργολάβων και μεγαλο-εργοδοτών, οι αυξήσεις των ωρών εργασίας, η μη οχύρωση του πλαισίου για την ασφάλεια στην Εργασία, όταν την τελευταία μόνο 4ετία έχουμε θρηνήσει 610 εργαζόμενους και 937 συνάνθρωποί μας έχουν τραυματιστεί;» διερωτήθηκε ο κ. Γαβρήλος και πρόσθεσε:

«Πότε επιτέλους η Κυβέρνηση θα πάρει σοβαρά μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην Εργασία; Πότε θα αναγνωρίσει το καθεστώς κινδύνου που χτυπάει κάθε κλάδο και κάθε εργασιακή δραστηριότητα, με τα εργατικά δυστυχήματα και με την εκδήλωση σειράς επαγγελματικών ασθενειών; Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το βασικό δικαίωμα σε μια ασφαλή βάρδια, χωρίς να ζουν με τον φόβο της απώλειας της ζωής τους ή μιας μόνιμης αναπηρίας».

Από τη μεριά του το ΚΚΕ μέσω ανακοίνωσής του σχολίασε:

«Ένας ακόμα εργάτης προστίθεται στον μακρύ κατάλογο όσων χάνουν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, που έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε “αρένες” λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας, της υποστελέχωσης και της εντατικοποίησης, στο βωμό της πολιτικής της μείωσης του κόστους και της αύξησης του καπιταλιστικού κέρδους.

Ο τραγικός θάνατος του τεχνίτη του ΗΣΑΠ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, ο οποίος εκτελούσε βαριά εργασία μεταφοράς ανταλλακτικών, χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι η κυβερνητική πολιτική της δήθεν συντήρησης με “κόψε – ράψε” του απαρχαιωμένου στόλου, αντί αγοράς νέων συρμών και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού του δικτύου, μπορεί να αποβεί και με αυτόν τον τρόπο θανατηφόρα.

“Τραγική ειρωνεία” αποτελεί ακόμα ότι την ίδια στιγμή που ο εργάτης έχανε στη ζωή του, η υπουργός Εργασίας, μαζί με τους λεγόμενους “κοινωνικούς εταίρους”, πραγματοποιούσε φιέστες για “νέα εποχή” στην προστασία των εργαζομένων, “ξεχνώντας” ότι πολύ πρόσφατα νομοθέτησε το έκτρωμα της 13ωρης εργασίας και της ευελιξίας που απογειώνει την εντατικοποίηση της εργασίας, αυξάνοντας τους κινδύνους στους χώρους δουλειάς», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Ενώ και το ΜέΡΑ 25 εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τα συλλυπητήρια του κόμματος στους οικείους και τους συναδέλφους του άτυχου 59χρονου και επισημαίνοντας παράλληλα ότι:

«Οι εργαζόμενοι στα τραίνα έχουν εδώ και πολύ καιρό κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους, αλλά η κυβέρνηση αντί να σκύψει το κεφάλι και να ακούσει τα αιτήματα και τις ανακοινώσεις των συλλογικών φορέων των εργαζομένων, συνομιλεί αποκλειστικά με τους εργοδότες, τον ΣΕΒ και το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτοί άραγε ξέρουν τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι;

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται να μη δουλεύουν σε ζώνες θανάτου. Χρειάζονται πραγματική υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση. Χρειάζονται λιγότερες ώρες εργασίας, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μεγαλύτερους μισθούς και μέτρα προστασίας για τη δουλειά τους. Αυτά όμως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χαριεντίζεται με τον ΣΕΒ και αδιαφορεί για τις καθημερινές αγωνίες και ανάγκες των εργαζομένων».

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 16:51
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