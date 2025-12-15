Δημοσκόπηση ALCO: Το 85% θέλει περισσότερες παροχές - Το 78% στηρίζει τους αγρότες

Η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO για το 2025, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha, καταγράφει οριακές αλλαγές στις εκλογικές προτιμήσεις, με τους αναποφάσιστους να παραμένουν σταθερά πάνω από το 20%. Η ΝΔ συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν δείχνουν καθόλου ευχαριστημένη από τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή άνοδο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό, με οριακή πτώση 0,1 μονάδας. Κέρδη καταγράφουν η Ελληνική Λύση και, σε μικρότερο βαθμό, το ΚΚΕ, ενώ απώλειες σημειώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.

Η ακρίβεια, το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών

Στην ερώτηση σχετικά με την προτεραιότητα της κυβέρνησης για το 2026, το 54% των ερωτηθέντων απαντά ότι αυτή πρέπει να είναι η μείωση της ακρίβειας. Ακολουθούν η διαφάνεια και η αξιοκρατία με 17%, οι βελτιώσεις στο ΕΣΥ με 15%, η καλύτερη αστυνόμευση με 6%, η βελτίωση της παιδείας με 4%, ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης με 3% και άλλο ποσοστό 1%.

Το 85% των πολιτών δεν θεωρεί ωφέλιμες τις κυβερνητικές παροχές

Σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, την επιστροφή ενοικίου και τις παροχές που έχουν ανακοινωθεί, το 61% των πολιτών δηλώνει ότι δεν ωφελούνται καθόλου, το 24% λίγο, το 8% αρκετά και μόλις το 2% πολύ. Το 5% δεν απάντησε ή δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Στην ερώτηση για το κατά πόσο η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών, το 55% απαντά «καθόλου», το 25% «λίγο», το 11% «αρκετά» και μόλις το 2% «πολύ», με το 7% να δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.

Όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, το 56% τάσσεται υπέρ του 2026, ενώ το 44% προτιμά το 2027.

Δικαιολογημένες οι αγροτικές κινητοποιήσεις για το 78% των πολιτών

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 78% των πολιτών τις θεωρεί δικαιολογημένες, ενώ μόλις το 15% διαφωνεί και το 7% δεν απαντά ή δηλώνει αναποφάσιστο.

Το 69% δεν θεωρεί ουσιαστική την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται ουσιαστική και αποτελεσματική από μόλις το 16% των πολιτών, ενώ το 69% εκφράζει αμφιβολίες για την απόδοση ευθυνών και το 15% δεν απαντά.

Μια από τα ίδια η επανεμφάνιση Τσίπρα

Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη με την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησής του, εκφράζοντας ανησυχία για την επανεμφάνισή του στην πολιτική σκηνή.