Αναλυτικά τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kwh μειώνεται το αγροτικό ρεύμα, αρνητική η πρώτη αντίδραση στα μπλόκα

Tα μέτρα στήριξης των αγροτών εξειδίκευσε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) η κυβέρνηση, με τον αντιπρόεδρό της, Κωστή Χατζηδάκη, να τονίζει πως έχει γίνει δημοσιονομική υπέρβαση για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που τόλμησε να το αγγίξει. Όσο για τις πληρωμές είπε πως το 2025 δόθηκαν 3,82 δισ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο κατά 13% από το 2024.

Ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη Νοεμβρίου μετά από επιστολή προς την Κομισιόν, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την Ε.Ε. για άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα επιπλέον ποσά του 2025 προέρχονται από ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα.

«Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις στον πρώτο πυλώνα και την στήριξη του εισοδήματος των αγροτών», είπε ακόμη και συμπλήρωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα και οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί «τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο».

Είπε ακόμα ότι 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα εξετάζονται θετικά και άλλα επτά βρίσκονται εκτός δημοσιονομικού πλαισίου.

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Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας και ανακοίνωσε τα εξής:

8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα



Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη.

Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην αναδυθούν θέματα ανταγωνισμού.

Ολοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί

Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ

Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.

Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).

Ανοίγει διάλογος για επόμενες τροποποιήσεις σε δεύτερο στάδιο σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών.

Αναδιανομή αδιάθετων πόρων

Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι οι πόροι που θα μείνουν αδιάθετοι από τη βασική ενίσχυση θα διανεμηθούν στους αγρότες. Δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες. Εκτιμάται ότι από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Φυσικά εξετάζουμε και την περίπτωση των παραγωγών της μηδικής η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά.

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ:

• 40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης

• 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης

Η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με δανειοδοτήσεις και ενισχύσεις

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ.

Αρχική δημόσια δαπάνη: 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν:

• Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους

• Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου

• Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη

Ενίσχυση 3 δισ. € των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα

H συνολική επενδυτική κινητοποίηση εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. €. {https://exchange.glomex.com/video/v-dfibbn5w0eft?integrationId=eexbs1jkg0kofln} Οι 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης του εισοδήματός: 1. Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021 2. Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αφορά όσους διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022. Θεσμοθέτησε νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%. 3. Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022 4. Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019–2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς. 5. Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023 6. Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού 7. Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024 8. Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές 9. Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 – από 11/2025 η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων 10. Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ 11. Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το φορολογικό έτος 2026 με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Ο λόγος στους αγρότες Κατόπιν των παραπάνω, συνεχεία, οι αγρότες θα πρέπει να μελετήσουν τα μέτρα και να αποφασίσουν τι θα πράξουν. Αν θα συνεχίσουν δηλαδή τις κινητοποιήσεις ή αν θα αποφασίσουν να αποχωρήσουν από τα μπλόκα.

Από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους διαμηνύεται ότι ο χρόνος εξαντλείται και ότι εφόσον δεν υπάρξει εκτόνωση στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, το λεγόμενο plan B θα τεθεί σε εφαρμογή. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο περιλαμβάνει βαριά πρόστιμα για όσους κλείνουν τους δρόμους.

{https://www.youtube.com/watch?v=s3LGF01oDEE}

Λίγη ώρα πριν από τις ανακοινώσεις, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία ανάρτηση με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να διαθέσει άμεσα πόρους ύψους €45 δισ. προς τον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Αρνητική η πρώτη αντίδραση στα μπλόκα

Ψυχρή ήταν η πρώτη αντίδραση των αγροτών στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για εξειδικευμένα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου. Οι αγρότες εμφανίζονται απογοητευμένοι και επιφυλακτικοί ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Όπως έγινε γνωστό, στις 18:00 αναμένεται σύσκεψη στο μπλόκο, προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων, Γιώργο Μπότα, τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου, ενώ υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα.

Ο κ. Μπότας έκανε λόγο για αποτυχημένες πληρωμές, ημιτελή προγράμματα και δράσεις που, όπως ανέφερε, οδήγησαν σε οικονομική ζημία τους παραγωγούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία Mercosur, την οποία χαρακτήρισε «μονόπλευρη» και επιζήμια για την ελληνική γεωργία, εκτιμώντας ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω το μέλλον του κλάδου. Όπως σημείωσε, αντί για ουσιαστική στήριξη και στρατηγικό σχεδιασμό, οι αγρότες αισθάνονται ότι παραμένουν εκτεθειμένοι σε ανταγωνισμό με εισαγόμενα προϊόντα, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την αβεβαιότητα.

Το ΠΑΣΟΚ από τη μεριά του ζήτησε τα εξής:

«-Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.

(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

-Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.

Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

–Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη».





