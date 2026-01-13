Μητσοτάκης σε αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά στο Μέγαρο Μαξίμου αγροτικές αντιπροσωπείες, σε ένα κλίμα σκιασμένο από την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να μην ανταποκριθεί στην πρόσκληση, υποστηρίζοντας ότι η σύνθεση της συνάντησης δεν εκφράζει το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Ο πρωθυπουργός καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία δήλωσε με νόημα ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες, αφήνοντας αιχμές για όσους δεν προσήλθαν στο διάλογο.

Η αντιπροσωπεία που προσήλθε αριθμεί 25 άτομα και περιλαμβάνει εκπροσώπους από 14 μπλόκα, καθώς και από αγροτικούς συλλόγους και οργανώσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται εκπρόσωποι μεγάλων μπλόκων, όπως της Μικροθηβών, της Νίκαιας και της Κρήτης, αλλά και αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και άλλες περιοχές. Η είσοδός τους στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε από την πλευρά της Βασιλέως Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες που συμμετέχουν στη συνάντηση δηλώνουν θετικοί στον διάλογο, χαρακτηρίζοντάς τον «μονόδρομο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συζήτηση θα εστιάσει κυρίως στην εξειδίκευση των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα.

Ο πρωθυπουργός, με την άφιξη των αγροτών στην εισαγωγική του τοποθέτηση τόνισε: «Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα μπλόκα είχαν απορρίψει ήδη από τη Δευτέρα (12/1) το κάλεσμα του πρωθυπουργού, επιλέγοντας την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στο τραπέζι του διαλόγου αναμένεται να τεθούν όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, όπως το κόστος του ρεύματος και οι τιμές της κιλοβατώρας, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, καθώς και οι αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Η 25μελής αντιπροσωπεία των αγροτών αποτελείται από τους:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Στη συνάντηση, εκτός από τον Πρωθυπουργό, δίνουν το παρών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης και ο Γιώργος Μυλωνάκης.

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