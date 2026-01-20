Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες η ΝΔ και απορρίπτει την προσθήκη νέων – Συγκάλυψη καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Την περικοπή της λίστας των μαρτύρων που ήταν προγραμματισμένο να κληθούν για να καταθέσουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε σήμερα, Τρίτη (20/1), η πλειοψηφία, ενώ την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση συνεχίζει να διαμαρτύρεται για συντονισμένες προσπάθειες συγκάλυψης και αποπροσανατολισμού.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, πρότεινε σήμερα (20/1) την απαλοιφή από τη λίστα των μαρτύρων Βεργίνη, Κορμέντζα, Νότο, Μαραβέγια, Γιαννόπουλο, Μπαλτατζή, Σκιαδά, Χατζηγάκη, Κοντό, Τσιτουρίδη, Σάγο, Σεφεριάδη, Καββαδία, Λέκκα, Βαιλάκη, Χατζημιχάλη και Αργύρη.

Ωστόσο, η επιμονή της πλειοψηφίας να μην κάνει δεκτές τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για κλήτευση μαρτύρων, όπως οι ορκωτοί λογιστές που διεξήγαγαν έλεγχο στον Οργανισμό, ο Μάριος Σαλμάς, ο κ. Πιτσιλής της ΑΑΔΕ αλλά και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων, τα οποία θεωρούν ότι τα πρόσωπα αυτά θα ήταν κρίσιμοι μάρτυρες, αφού – όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα καταθέσεις – θα είχαν πολλά να πουν για την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ. Σε αυτό, δε, προστίθεται και η άρνηση της πλειοψηφίας για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση.

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων», τονίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, επικρίνοντας παράλληλα την χθεσινή «κακή στιγμή της Εξεαστικής» με την κλήτευση μαρτύρων που δεν είχαν καμία απολύτως αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή κατείχαν θεσμικό ρόλο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά, στον κατάλογο που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και απέρριψε η πλειοψηφία περιλαμβάνονται δυο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Μπαγινέτας (2019-2025) και ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης (2021-2025), αρμόδιοι για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως η Βασιλική Ζαφειρίου και ο Απόστολος Λαμπρόπουλος, των οποίων οι συνομιλίες – όπως προκύπτει – από τις νόμιμες επισυνδέσεις αποτελούν κρίσιμο υλικό της δικογραφίας.

Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός πως, παρά το σχετικό αίτημα που έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ από τις 13/1, δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στην Επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης του 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα αυτά κάνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να μιλούν για μεθοδεύσεις συγκάλυψης και απόκρυψης. Σημειώνουν, δε, ότι η επιστολή που έχουν ζητήσει να διαβιβαστεί είναι κρίσιμη, καθώς σχετίζεται με την ορθή διοικητική λειτουργία, τη διαχείριση του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό τελικά δεν προχώρησε.

Σε αυτό το πλαίσιο, για την Αξιωματική Αντιπολίτευση, τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του Οργανισμού.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν, δε, ότι παρά το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξυγιανθεί, και παρά τις «διθυραμβικές ανακοινώσεις» της κυβέρνησης, ο Οργανισμός συνεχίζει να έχει ακόμη πολύ σοβαρά προβλήματα. Συνεπώς, η Εξεταστική δικαιούται να γνωρίζει – όπως τονίζουν – ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της ΑΑΔΕ· εάν, δηλαδή, διευκολύνει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή λειτουργεί ως κυβερνητικός βραχίονας, αποκρύπτοντας κρίσιμα στοιχεία.

«Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία», δήλωσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ προσέθεσε πως «η νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας» είναι «το μεγαλύτερο σκάνδαλο», για το οποίο «δεν μιλάει κανείς»., ενώ αμφισβήτησε ότι ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων στη χώρα είναι πραγματικός.

Λόγο για σκοπιμότητες εκ μέρους της πλειοψηφίας έκανε και η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, η οποία υποστήριξε ότι η ΝΔ επιχειρεί τη διάχυση πολιτικών ευθυνών, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επέμεινε να ζητά την κλήτευση του ίδιου του πρωθυπουργού, κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι προσπαθεί «να τον καλύψει».

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