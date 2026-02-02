Αντιπολίτευση για Συνταγματική Αναθεώρηση: Εργαλειοποίηση, θεσμική καταστροφή και πόλωση από την κυβέρνηση

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όπου παρουσίασε τις βασικές του θέσεις ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, δείχνει να «ανοίγει» έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται ιδιαίτερα δύσπιστα απέναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης κάνοντας λόγω για «εργαλειοποίηση» και «μπάζωμα».

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διάγγελμα της Δευτέρας 2/2 βρέθηκαν ζητήματα όπως η κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, η διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και η συμμετοχή των δικαστών στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων.

Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ): Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τη Συνταγματική Αναθεώρηση και καλλιεργεί πόλωση

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

Όπως ανέφερε, το Σύνταγμα αποτελεί θεσμικό πυλώνα που «θωρακίζει όλους τους πολίτες» και η σχετική διαδικασία θα έπρεπε να βασίζεται σε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, με στόχο ακόμη και επιμέρους συναινέσεις. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει τέτοια διάθεση. «Με τη στάση και τις πρακτικές της εργαλειοποιεί θεσμικές διαδικασίες, δημιουργώντας συνθήκες πόλωσης», σημείωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να το επιτρέψει στο ζήτημα της αναθεώρησης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το κόμμα του δεν τρέφει αυταπάτες ως προς τη διάθεση της κυβέρνησης να προσέλθει σε μια πραγματικά ειλικρινή συζήτηση για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές που θα ενισχύσουν τη θωράκιση της χώρας και των πολιτών.

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση συνιστά κορυφαία θεσμική διαδικασία και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε ως επικοινωνιακό εργαλείο ούτε ως πεδίο στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης με στόχο τη μετατόπιση της κυβερνητικής ατζέντας.

Αναφερόμενος στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι το κόμμα έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για κρίσιμα ζητήματα, όπως το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών. Παράλληλα, υπενθύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για απαγόρευση τοποθέτησης δικαστικών λειτουργών σε θέσεις πολιτικής ή διοικητικής ευθύνης μετά την αφυπηρέτησή τους, κάνοντας λόγο για «κατάχρηση» από πλευράς κυβέρνησης σε αντίστοιχες πρακτικές.

Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα του θα αναμένει τις συγκεκριμένες προτάσεις της κυβέρνησης και θα συμμετάσχει στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης με σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις, με στόχο, όπως είπε, «να προχωρήσει η χώρα ένα βήμα μπροστά».

Τσουκαλάς: Υποκρισία ο Πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε το άρθρο 86 να ζητά εμπιστοσύνη για την αναθεώρηση

«Θα καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση» σχολίασε κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο και ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του ΟΡΕΝ.

«Είναι όμως παράδοξο τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ανοίγει τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης, να βγαίνει το πρωί ο κ. Γεωργιάδης και να κάνει δριμεία επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές, ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Δένδιας κάνει κριτική στην κυβέρνηση -υιοθετώντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην ουσία- ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας την κυβερνητική βαβέλ.

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι ήδη από πέρυσι τον χειμώνα το ΠΑΣΟΚ εκκίνησε τη δημόσια συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές. «Τα θέματα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ή το θέμα του άρθρου 86, το έχουμε βάλει πρώτοι» ανέφερε και έκανε λόγο για αυτό-αναφορικότητα και υποκρισία στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού ιδίως για το άρθρο 86.

«Το εργαλειοποίησε και κρύφτηκε πίσω από αυτό και στην υπόθεση Βορίδη -Αυγενάκη, για να μην παραπεμφθούν και στην υπόθεση του κ. Καραμανλή για να παραπεμφθεί για ένα αδίκημα τελείως διαφορετικό από εκείνο για το οποίο παραπέμπονταν οι υφιστάμενοι του. Άρα, το άρθρο 86 ο Πρωθυπουργός το διέστειλε τόσο πολύ για να κρυφτεί πίσω του η κυβέρνηση, που συνιστά βαθιά υποκρισία να λέει ότι με πρωτοβουλία θα το αλλάξει» επισήμανε.

Περαιτέρω για το ζήτημα της εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φαίνεται να εισηγείται ο Πρωθυπουργός, ο Εκπρόσωπος Τύπου θύμισε τις παλινωδίες Μητσοτάκη: «Θυμάστε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός; Ότι θα εκλέγεται πια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 -και το στηρίξαμε όλοι-, αλλά δεν θα αλλάξει το πνεύμα της διαδικασίας ,ότι δηλαδή ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που θα ενώνει. Πού φτάσαμε; Γι ‘ αυτό λέμε για καχυποψία, σε έναν Πρωθυπουργό που πρότεινε έναν ενεργό βουλευτή του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς καμία άλλη υποστήριξη και χωρίς διάλογο. Το λέω για να δούμε και πώς αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται τα πράγματα».

Επιπλέον, αναφορικά με το θέμα του δημοσίου και της μονιμότητας, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε : «Λέγατε πριν ότι πρέπει να αλλάξει το δημόσιο. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να αλλάξουμε τη λειτουργία , πρέπει να έχουμε σοβαρή αξιολόγηση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει δύο νόμους για την αξιολόγηση και δεν τους εφαρμόζει. Τι κάνει αντιθέτως; Αναθέσεις, σκληρό πελατειασμό, ρουσφέτι. Η μονιμότητα προφανώς δεν είναι το πρόβλημα. Έχει στη Γαλλία αρθεί η μονιμότητα; Έχει στη Γερμανία αρθεί η μονιμότητα; Άρση μονιμότητας σημαίνει αυτή η κυβέρνηση του πελατειασμού, αύριο απολύει όποιον δεν της αρέσει. Ξέρετε τι διώξεις καταγγέλλονται καθημερινά από όσους δεν είναι αρεστοί στην κυβέρνηση ; Ξέρετε ότι τα δικαστήρια είναι γεμάτα με αιτήσεις ακύρωσης; Έχετε εικόνα τι μπαράζ ρεβανσισμού υπάρχει εδώ και 7 χρόνια, όπου όποιος δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει στον πάγο; Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους νόμους που έχει ψηφίσει; Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας είναι όλοι με αναθέσεις και δεν είναι με κρίση; Εμείς θέλουμε κανονική αξιολόγηση που να λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνώνυμη με την αναξιοκρατία και τον κομματισμό στο δημόσιο .Εμείς θα έχουμε δικές μας προτάσεις, θα είναι αναλυτικές. Ανοίξαμε τον διάλογο για την αναθεώρηση. Θα πάμε με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις νέες ανάγκες, αλλά όχι λευκή επιταγή».

ΣΥΡΙΖΑ: Πάει πολύ να ζητά συναίνεση η ΝΔ όταν έχουν παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα

«Πάει πολύ να ζητάει υπέρβαση των διαφόρων η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και συναίνεση όταν έχουν παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα», τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Βασίλης Κόκκαλης πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλεί σε δημοκρατικό διάλογο τα κόμματα, για την κατοχύρωση ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας».

Φάμελλος: «Υποκρισία Μητσοτάκη να μιλά για την αναθεώρηση του Συντάγματος που έχει καταστρατηγήσει επανειλημμένα και βάναυσα»

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφερόμενος στην Συνταγματική Αναθεώρηση τονίζει: «Ακούσαμε σήμερα τον κ. Μητσοτάκη να ανοίγει το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Του Συντάγματος, που έχει καταστρατηγήσει επανειλημμένα και βάναυσα.

Η υποκρισία έχει και ένα όριο…

Δεν επιτρέπεται και το Σύνταγμα να γίνει θύμα του επικοινωνιακού του σχεδίου.

Ναι, χρειάζεται Συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Εμείς εγκαίρως ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση και έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις για αλλαγές που θα κατοχυρώνουν τα δημόσια αγαθά, τις Ανεξάρτητες Αρχές, το κράτος δικαίου, τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, τη δημόσια Υγεία και τη δημόσια Παιδεία, το περιβάλλον, την αξιοπρεπή διαβίωση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ακούσαμε σήμερα από τον απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό.

Το αντίθετο. Στις προτάσεις του κρύβονται σχέδια για να αποδομηθούν τα παραπάνω.

Και είναι χρέος των προοδευτικών κομμάτων να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν κερκόπορτες, για να υλοποιήσει το σχέδιό του εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.

Βαθύ κράτος δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι κύριε Μητσοτάκη, αλλά το καθεστώς που έχετε εσείς επιβάλει.

Φτάνει πια με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Πριν ήταν οι αγρότες, τώρα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αύριο ποιος;

Ναι, χρειάζεται αξιολόγηση για καλύτερο Δημόσιο, αλλά όχι για να ανοίξετε την πόρτα σε απολύσεις και σε ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών.

Όπως χρειάζεται και η ενίσχυση των δημόσιων Πανεπιστημίων και όχι αναθεώρηση του άρθρου 16 προς όφελος των κολλεγίων, όπως επιχειρήσατε ήδη με την παράκαμψη του Συντάγματος.

Όσον αφορά στο άρθρο 86. Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία ο έλεγχος των υπουργών.

Αυτό δηλαδή που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να σταματήσει ακόμα και δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για έλεγχο υπουργών της κυβέρνησής του, ντροπιάζοντας τη χώρα, για να έρθει σήμερα υποκριτικά να μας πει ότι υπερασπίζεται αυτή την αλλαγή 20 χρόνια.

Και χρειάζονται Συνταγματικές αλλαγές για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με στόχο την ανεξαρτησία της και όχι τον έλεγχό της, όπως γίνεται από τη σημερινή κυβέρνηση.

Και αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες και για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να αποδίδεται Δικαιοσύνη.

Ο διάλογος για τη Συνταγματική αναθεώρηση είναι υψίστης δημοκρατικής σημασίας και δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων του προοδευτικού κόσμου και των κομμάτων.

Και σε αυτή τη κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες».

Νέα Αριστερά κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι συνταγματική αναθεώρηση, είναι μπάζωμα

«Δεν είναι αναθεώρηση, είναι μπάζωμα», ήταν η πρώτη αντίδραση της Νέας Αριστεράς στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί τη συνταγματοποίηση των ολέθριων επιλογών της, ώστε να τις καταστήσει μόνιμες παθογένειες της χώρας. Η συντηρητική αναδίπλωση στην οποία προχωρά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα, αλλά και τις αξίες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Εμβληματική για την κυβέρνηση είναι η αναθεώρηση του Άρθρου 16 για την ανώτατη παιδεία, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» - κοτέτσια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας χωρίς καν να είναι σε θέση να παρουσιάσουν εγκαταστάσεις, προγράμματα σπουδών κ.λπ. Πρόκειται για το «Σκόιλ Ελικίκου» περιβεβλημένο με συνταγματικό μανδύα.

Με την αλλαγή του Άρθρου 86, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να διατηρήσει η κυβερνητική πλειοψηφία τον έλεγχο της διαδικασίας δίωξης υπουργών, ώστε να συνεχίσει να καλύπτει και να απαλλάσσει παρανομούντα κυβερνητικά στελέχη.

Η αλλαγή του Άρθρου 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, για την οποία η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, δεν αποσκοπεί φυσικά στους επίορκους ΔΥ, αλλά στο να είναι ευκολότερο για τους κυβερνώντες να ξεφορτώνονται «ενοχλητικούς» υπαλλήλους που φυτρώνουν εκεί που δεν τους έσπειραν, όπως η κα Τυχεροπούλου, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την αναθεώρηση του Άρθρου 24, του μόνου άρθρου που προστατεύει το περιβάλλον και έχει αποτελέσει μόνιμο στόχο της οικογένειας Μητσοτάκη από τη δεκαετία του 1990, η κυβέρνηση αποσκοπεί να άρει κάθε περιβαλλοντική προστασία σε παραλίες, δάση και βουνά, ώστε να «αξιοποιηθούν» από ημετέρους.

Η προωθούμενη από τη ΝΔ αναθεώρηση - αντιμεταρρύθμιση αποτελεί έναν ακόμη λόγο να φράξουμε τον δρόμο σε μια τρίτη θητεία της ΝΔ, μέσω της οποίας θα ολοκληρωθεί η θεσμική καταστροφή».