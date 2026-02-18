Τραμπ: Παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης η Ελλάδα - Αναφορές σε Ενέργεια, Ναυπηγεία
Πολιτική
08:22 - 18 Φεβ 2026

Τραμπ: Παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης η Ελλάδα - Αναφορές σε Ενέργεια, Ναυπηγεία

Reporter.gr Newsroom
«Ισχυρότερες από ποτέ» χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, με ιδιαίτερες αναφορές σε άμυνα, ενέργεια και ναυπηγική συνεργασία.

Κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, ο Τραμπ ήταν ιδιαίτερα «θερμός» και αναφέρθηκε στους δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ ως «ισχυρούς, ιστορικούς και βασισμένους στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά».

Όπως σημείωσε, οι δύο χώρες διατηρούν μια σταθερή και διαχρονική σχέση, η οποία, όπως είπε, προσβλέπει σε περαιτέρω εμβάθυνση το επόμενο διάστημα.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής σύγκλισης, που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σαφή χαρακτηριστικά αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Τραμπ στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας.

«Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας το δόγμα που έχει κατ’ επανάληψη προβάλλει ως βασικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής. Η αναφορά στην Ελλάδα ως παράδειγμα συνέπειας εντός του ΝΑΤΟ αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της χώρας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Θυμίζουμε πως ανάλογες δηλώσεις έκανε λίγες ώρες νωρίτερα και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα Τραμπ.

Ενέργεια

Στο πεδίο της ενέργειας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε ιδιαίτερα στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, καθώς και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, το δίκτυο υποδομών που συνδέει τη Νοτιοανατολική με την Κεντρική Ευρώπη.

Όπως εκτίμησε, τα έργα αυτά ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μειώνοντας την εξάρτηση από ασταθείς ή γεωπολιτικά ευαίσθητες πηγές προμήθειας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται, στο πλαίσιο αυτό, σε κόμβο διαμετακόμισης και διαφοροποίησης ενεργειακών ροών.

Ναυπηγεία

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη ναυπηγική βιομηχανία, με αναφορά και στο ενδεχόμενο κατασκευής αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εφόσον προχωρήσει, θα σηματοδοτούσε ποιοτική αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας, με παράλληλα οφέλη για την ελληνική βιομηχανική βάση και την απασχόληση.

Τέλος, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για περαιτέρω οικονομική σύγκλιση.

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 04:34

Έχουν πρόβλημα και με τον Στουρνάρα στο ΠΑΣΟΚ;

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

