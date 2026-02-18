Τραμπ: Παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης η Ελλάδα - Αναφορές σε Ενέργεια, Ναυπηγεία

«Ισχυρότερες από ποτέ» χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, με ιδιαίτερες αναφορές σε άμυνα, ενέργεια και ναυπηγική συνεργασία.

Κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, ο Τραμπ ήταν ιδιαίτερα «θερμός» και αναφέρθηκε στους δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ ως «ισχυρούς, ιστορικούς και βασισμένους στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά».

Όπως σημείωσε, οι δύο χώρες διατηρούν μια σταθερή και διαχρονική σχέση, η οποία, όπως είπε, προσβλέπει σε περαιτέρω εμβάθυνση το επόμενο διάστημα.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής σύγκλισης, που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σαφή χαρακτηριστικά αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Τραμπ στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας.

«Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας το δόγμα που έχει κατ’ επανάληψη προβάλλει ως βασικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής. Η αναφορά στην Ελλάδα ως παράδειγμα συνέπειας εντός του ΝΑΤΟ αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της χώρας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Θυμίζουμε πως ανάλογες δηλώσεις έκανε λίγες ώρες νωρίτερα και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα Τραμπ.

Ενέργεια

Στο πεδίο της ενέργειας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε ιδιαίτερα στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, καθώς και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, το δίκτυο υποδομών που συνδέει τη Νοτιοανατολική με την Κεντρική Ευρώπη.

Όπως εκτίμησε, τα έργα αυτά ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μειώνοντας την εξάρτηση από ασταθείς ή γεωπολιτικά ευαίσθητες πηγές προμήθειας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται, στο πλαίσιο αυτό, σε κόμβο διαμετακόμισης και διαφοροποίησης ενεργειακών ροών.

Ναυπηγεία

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη ναυπηγική βιομηχανία, με αναφορά και στο ενδεχόμενο κατασκευής αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εφόσον προχωρήσει, θα σηματοδοτούσε ποιοτική αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας, με παράλληλα οφέλη για την ελληνική βιομηχανική βάση και την απασχόληση.

Τέλος, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για περαιτέρω οικονομική σύγκλιση.