ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης για Τέμπη: Κοινό αίτημα η απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική
10:58 - 28 Φεβ 2026

Μητσοτάκης για Τέμπη: Κοινό αίτημα η απόδοση δικαιοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανάρτησή του για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κοινό αίτημα της απόδοσης ευθυνών από την δικαιοσύνη με τρόπο αυστηρό.  

«Η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά», αναφέρει στην ανάρτηση του στο Facebook ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.

Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ
Πολιτική

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου
Ειδήσεις

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά: Ο φορτισμένος επικήδειος του πρωθυπουργού
Ειδήσεις

Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά: Ο φορτισμένος επικήδειος του πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
05/06/2026 - 13:40

Στα €53 αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Πολιτική
05/06/2026 - 13:37

Δένδιας: Ιστορική η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 13:33

«Καταφέρατε να ξαναφέρετε τον Τσίπρα»

Οικονομία
05/06/2026 - 13:30

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, άνοδος στα επιτόκια νέων δανείων τον Απρίλιο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 13:30

Νέος κύκλος Υποτροφιών από την AEGEAN για τους Μηχανικούς Αεροσκαφών του αύριο

Περιβάλλον
05/06/2026 - 13:26

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Υγεία
05/06/2026 - 13:17

Νοσοκομεία: Επεκτείνεται το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα – Πόσο μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 13:15

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Θα μάθω από το λάθος μου»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 13:09

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Πολιτική
05/06/2026 - 13:04

Πιερρακάκης: Αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα €1.600

Οικονομία
05/06/2026 - 13:00

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:59

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
05/06/2026 - 12:14

Ο οριστικός «θάνατος» του Ρήγα Φεραίου

Οικονομία
05/06/2026 - 12:11

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 10:34

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ