Απάντηση Τσουκαλά σε Μαρινάκη: Αποφεύγει το δημόσιο διάλογο

Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι τα όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή οφείλονται σε ελλιπή ενημέρωση.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, δεν έλαβε καμία επιβεβαιωτική απάντηση στα ηλεκτρονικά μηνύματα που, όπως υποστηρίζει, του απέστειλε το γραφείο του κυβερνητικού εκπροσώπου. «Εκτός αν θεωρείται επιβεβαίωση το γεγονός ότι μου ζητήθηκε να δώσω τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να συζητήσουν δημόσια τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει, ζητώντας να αρθεί –όπως ανέφερε– το εμπάργκο και να πραγματοποιηθεί κοινή τηλεοπτική εμφάνιση σε όποια εκπομπή επιθυμεί ο κ. Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγει μια τέτοια συζήτηση από τότε που ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι, αν υπάρχει κάποιος που αποφεύγει τον διάλογο, αυτός δεν είναι ο ίδιος, καθώς –όπως είπε– συμμετέχει καθημερινά σε δημόσιες συζητήσεις με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι επιλέγει να εμφανίζεται μόνος του σε τηλεοπτικές εκπομπές, αποφεύγοντας την αντιπαράθεση.