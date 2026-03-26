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Στα 920 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου
Πολιτική
11:25 - 26 Μαρ 2026

Στα 920 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/3) στο υπουργικό συμβούλιο την απόφαση αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Ο κατώτατος μεικτός μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα στα 880 ευρώ (με 14 καταβολές), ενώ ο καθαρός μισθός ανέρχεται περίπου στα 744 ευρώ. Ο κατώτατος ημερομίσθιος ορίζεται αντίστοιχα στα 39,47 ευρώ.

Αποφασίστηκε έτσι αύξηση 40 ευρώ μεικτά. Ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 920 ευρώ, ενώ οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων θα ανέλθουν στα 772 καθαρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhclr5603xs1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022, επισήμανε ο πρωθυπουργός, με την σωρευτική πρόοδο να είναι στο +41,5% από το 2019.

Σημειώνεται ότι η νέα αύξηση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Η αύξηση θα ισχύσει από 1η Απριλίου ενώ παραμένει ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ (μικτά) το 2027.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhclzggeiqax?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 11:40
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