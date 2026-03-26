Στα 920 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/3) στο υπουργικό συμβούλιο την απόφαση αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Ο κατώτατος μεικτός μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα στα 880 ευρώ (με 14 καταβολές), ενώ ο καθαρός μισθός ανέρχεται περίπου στα 744 ευρώ. Ο κατώτατος ημερομίσθιος ορίζεται αντίστοιχα στα 39,47 ευρώ.

Αποφασίστηκε έτσι αύξηση 40 ευρώ μεικτά. Ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 920 ευρώ, ενώ οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων θα ανέλθουν στα 772 καθαρά.

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Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022, επισήμανε ο πρωθυπουργός, με την σωρευτική πρόοδο να είναι στο +41,5% από το 2019.

Σημειώνεται ότι η νέα αύξηση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Η αύξηση θα ισχύσει από 1η Απριλίου ενώ παραμένει ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ (μικτά) το 2027.

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