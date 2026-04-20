Βουλευτές και «Αρχοντόπουλα» στη ΝΔ - Τριβές και παρασκήνιο

Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, παραχώρησε τη Δευτέρα (20/4) το πρωί μία συνέντευξη, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί μία εξαιρετική σύνοψη όλων των εσωτερικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει το κυβερνών κόμμα στο εσωτερικό του.

Έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αυτή του Μακάριου Λαζαρίδη έχουν προκαλέσει πολλές αναταράξεις εντός της ΝΔ, με τους βουλευτές να θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου κάνει λάθος χειρισμούς που τους επηρεάζει όλους αρνητικά.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί δυσαρεστημένοι βουλευτές επειδή καλούνται κάθε φορά να βγάλουν "αβοήθητοι" τα κάστανα από τη φωτιά στις εκλογικές τους περιφέρειες. Αναδεικνύονται επίσης πολλές "ομάδες" και εσωτερικά μέτωπα με διαφορετικές οπτικές σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο Γιώργος Βλάχος, ένας από τους πιο έμπειρους βουλευτές της ΝΔ, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ και με το παραπάνω, παρουσιάζοντας με μεγάλη σαφήνεια την κατάσταση που επικρατεί εντός του κόμματος. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν φέρει στην επιφάνεια σημαντικές αναταράξεις και τριβές που προβληματίζουν.

Ο κ. Βλάχος έκανε ανοιχτά λόγο για αρρυθμίες στο Μέγαρο Μαξίμου, για βουλευτές δύο ταχυτήτων και "Αρχοντόπουλα" που έχουν την εύνοια της ηγεσίας της ΝΔ. Επιπλέον, κατέστησε σαφές πως οι σχέσεις Μητσοτάκη με Σαμαρά και Καραμανλή έχουν χαλάσει οριστικά.

Άρσεις ασυλίας

Αρχικά, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βλάχος επιβεβαίωσε το ότι η γραμμή Μαξίμου για ψήφο στο "Ναι" είναι βέβαιο ότι δεν θα τηρηθεί από όλους.

«Είμαι από αυτούς που περιμένουν να ακούσουμε τους συναδέλφους πώς θα τοποθετηθούν, τι θα ζητήσουν οι ίδιοι, πώς θα επιχειρηματολογήσουν για τη δικογραφία που τους αφορά και να πάρουμε την τελική απόφαση ούτως ώστε να είναι όσο πιο σωστή. Το «ναι» σε όλους σημαίνει ότι δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα τίποτε, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Αν για παράδειγμα ο κ. Αθανασίου με την εμπειρία του αξιολογήσει αυτό που τον αφορά κάπως, δεν μπορεί αυτό να το προσπεράσεις».

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σκληρή κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη:

«Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει θέμα και συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και κάθε δικαστική αρχή, δεν μπορεί να την παραδέχεσαι όταν η απόφαση σε ικανοποιεί και να την απορρίπτεις όταν δεν σε ικανοποιεί.

Προφανώς διαφωνώ με τον Άδωνι Γεωργιάδη και απορώ γιατί επιμένει ο κ. Γεωργιάδης. Είπε μια φορά την άποψή του, το να το συνεχίζεις όμως και να επιμένεις κόντρα σε αυτά που επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος πρέπει να μιλάει λιγότερο. Δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι πολλοί που κατά καιρούς μιλούν πολύ».

Λαζαρίδης και Μαξίμου

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν και για την υπόθεση Λαζαρίδη, σημειώνοντας πως σε τελική ανάλυση υπάρχει ζήτημα συντονισμού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αρχικά, είπε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ για το Μέγαρο Μαξίμου σχολίασε:

«Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς λειτουργεί το Μαξίμου, εκ του αποτελέσματος όμως, κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει συντονισμός δηλαδή. Δεν γίνεται να βγαίνει η κα Μπακογιάννη και να ζητάει δημόσια την παραίτηση ενός υπουργού κι αμέσως να γίνεται δεκτή, ούτε είναι φυσιολογική η αντίδραση του κ.Λαζαρίδη να στρέφεται εναντίον της κας Μπακογιάννη. Για να αναγκαστεί η κα Μπακογιάννη να βγει να το πει, που είναι αδερφή του πρωθυπουργού, υπάρχει θεμα. Δεν ξέρω γιατί αναγκάστηκε η κα Μπακογιάννη να ζητήσει δημόσια την παραίτηση. Μήπως του ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη και δεν ήθελε να παραιτηθεί; Τι δεν πήγε καλά δεν μπορώ να το ξέρω, το ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, ναι, υπάρχουν και ελπίζω κάποια στιγμή να απαντηθούν».

Βουλευτές και... Αρχοντόπουλα

Ο κ. Βλάχος εκπροσωπόντας ουσιαστικά πολλούς ομολόγους του άφησε αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται οι βουλευτές της ΝΔ και έκανε λόγο για δύο ταχύτητες, με απλούς βουλευτές και Αρχοντόπουλα:

«Για μένα η απαξίωση είναι δεδομένη, υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχουν βουλευτές δύο κατηγοριών, οι προνομιούχοι τα λεγόμενα «αρχοντόπουλα» που διορίζονται, ή διορίζονται πρώτα υπουργοί και μετά γίνονται βουλευτές ή πάνε κατευθείαν στο Επικρατείας ή εν πάση περιπτώσει δεν περνάνε από την κρίση της λαϊκής έκφρασης. Αρχοντόπουλα δεν είναι μονάχα σήμερα, υπάρχουν διαχρονικά… Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που κρατούν την επικοινωνία με την κοινωνία ζωντανή εκπροσωπώντας το κόμμα τους».

Τέλος, ερωτηθείς αν υπάρχουν περιθώρια επαναπροσέγγισης Μητσοτάκη με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή, ήταν κατηγορηματικός:

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο πια, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού και έπρεπε να έχει γίνει. Εγώ με τον τρόπο μου έδινα μάχη να υπάρξουν αυτές οι επικοινωνίες».

Αν αναρωτιόσασταν λοιπόν πια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της ΝΔ, η συνέντευξη αυτή μπορεί να σας δώσει μία πολύ καλή εικόνα και ασφαλώς - όσο κι αν στο Μαξίμου προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους - υπάρχει πρόβλημα και είναι άγνωστο αν και πώς μπορεί να μαζευτεί η κατάσταση ενόψει εκλογών.