ΣΕΒ: Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία για μια ανταγωνιστική Ευρώπη

Με ισχυρή συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας από την Ελλάδα και τη Γαλλία πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο (25/4), το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG), στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Το Φόρουμ επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, συντονισμό και στρατηγική στόχευση ώστε να αξιοποιήσει τη διαθεσιμότητα πόρων και τεχνογνωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας αναδεικνύεται σε ουσιαστικό παράδειγμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η τεχνολογία και η ενέργεια.

Ανοίγοντας τις εργασίες, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε: «Η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με βαθιές ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές ρίζες, με ισχυρό παρόν και ακόμη ισχυρότερες προοπτικές για το μέλλον. Το Φόρουμ έρχεται να δώσει νέα ώθηση σε μια ήδη ουσιαστική οικονομική συνεργασία, αναδεικνύοντας τη δυναμική της και ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες επενδύσεις, εμπόριο, τεχνολογική συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας». Εστιάζοντας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σημείωσε ότι η «Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της και να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: πώς θα διασφαλίσει την οικονομική της ανθεκτικότητα, την ενεργειακή της ασφάλεια και τελικά τη γεωπολιτική της ισχύ, προστατεύοντας παράλληλα και το κοινωνικό της μοντέλο. Για να το πετύχει, πρέπει να ενδυναμωθεί γεωπολιτικά και γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να γίνει ισχυρότερη οικονομικά και παραγωγικά».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του CCIFG κ. Estève Speranza σημείωσε: «Το Greece–France Economic Forum, που συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΒ και το CCIFG, πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης στρατηγικής συνεργασίας, η οποία ενδυναμώνεται περαιτέρω από την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron. Συγκεντρώνοντας σχεδόν 300 στελέχη επιχειρήσεων γύρω από κρίσιμα θέματα όπως η καινοτομία, η άμυνα και η ενεργειακή μετάβαση, το Φόρουμ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδυτικών ευκαιριών, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε αποφάσεις που θα καθορίσουν τις επόμενες δεκαετίες. Χρειάζεται να επενδύσει στην άμυνα, σε μια κλίμακα που δεν έχουμε δει εδώ και πολλές γενιές. Στην ενεργειακή μετάβαση. Στην τεχνολογία. Και όμως, εξακολουθούμε να μην τολμάμε. Να λειτουργούμε με όρους κατακερματισμού. Εικοσιεπτά προϋπολογισμοί. Εικοσιεπτά συστήματα. Εικοσιεπτά στρατηγικές. Αυτό δεν είναι κυριαρχία. Είναι αδυναμία. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη κοινή δράση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κλίμακα. Η συνεργασία των χωρών μας είναι η απόδειξη ότι αυτό μπορεί να γίνει. Η γαλλο-ελληνική στρατηγική συμφωνία του 2021 είναι το αντίδοτο σε αυτή τη λογική κατακερματισμού».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών & Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας, κ. Ρολάν Λεσκίρ σημείωσε: «Το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: η Ευρώπη διαθέτει τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και το διαθέσιμο κεφάλαιο/οικονομικούς πόρους, όμως οφείλουμε πλέον να τα μετατρέψουμε σε πραγματική ισχύ. Από κοινού με τον ομόλογό μου, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε αυτή την αλλαγή. Πρέπει να είμαστε σε θέση να κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους προς τις προτεραιότητές μας: την άμυνα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενέργεια και τις υποδομές. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ απολύτως αναγκαία την επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, μετατρέποντας τα ευρωπαϊκά κεφάλαια σε στρατηγικό μοχλό για μια κυρίαρχη Ευρώπη. Με πνεύμα στενής συνεργασίας, η Γαλλία και η Ελλάδα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Μέσα από τις τέσσερις θεματικές συζητήσεις του Forum, αναδείχθηκαν οι βασικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας:

Τεχνολογία και καινοτομία

Στην ενότητα για την τεχνολογία και την καινοτομία, υπό τον συντονισμό του κ. Μάρκου Βερέμη, Partner της Big Pi Ventures, Συνιδρυτή της Upstream, Ταμία του Δ.Σ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κυρίαρχων ευρωπαϊκών τεχνολογιών και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς.

Ο κ. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου TITAN σημείωσε: «Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί στο επόμενο κύμα βιομηχανικής καινοτομίας, ιδίως στους τομείς της απανθρακοποίησης και των προηγμένων τεχνολογιών. Στον Όμιλο TITAN το διαπιστώνουμε έμπρακτα – από την ανάπτυξη του μεγαλύτερου έργου δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, έως την αξιοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές μας. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η δυναμική, η Ευρώπη οφείλει να επιταχύνει την κινητοποίηση κεφαλαίων, να απλοποιήσει το κανονιστικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως το ενεργειακό κόστος. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η Ευρώπη δεν θα περιοριστεί απλώς στο να καλύψει το χάσμα με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, αλλά μπορεί να πρωτοπορήσει σε τομείς όπως η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη και τα βιώσιμα υλικά».

Ο κ. Thierry Deau, Founder, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Meridiam υπογράμμισε τον ρόλο των υποδομών ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών. Τόνισε ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω λογισμικού, αλλά προϋποθέτει υποδομές, που απαιτούν μακροπρόθεσμο κεφάλαιο για να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν. Όπως σημείωσε, τα ηλεκτρικά δίκτυα συγκαταλέγονται στις πλέον κρίσιμες υποδομές, ενώ οι διασυνδέσεις και η ευρύτερη αρχιτεκτονική μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τη φυσική ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία λειτουργούν οι σύγχρονες ψηφιακές οικονομίες. Αναφερόμενος στη θέση της Ευρώπης, επισήμανε ότι διαθέτει μακρά παράδοση ως παγκόσμιος ηγέτης στις υποδομές, σημειώνοντας ότι η πρόκληση σήμερα είναι να επεκτείνει αυτή την ηγετική θέση στις υποδομές του μέλλοντος. Η κβαντική υπολογιστική (quantum computing) αποτελεί ένα τέτοιο πεδίο, στο οποίο η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιδείξει τη βούληση να αναλάβει λελογισμένο ρίσκο, να περιορίσει τις κανονιστικές αναποτελεσματικότητες και να επενδύσει ουσιαστικά στην εκπαίδευση, ιδίως στους τομείς της επιστήμης και της μηχανικής.

Ο κ. Stéphane Boujnah, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν υστερεί σε καινοτομία, υστερεί στους μηχανισμούς που επιτρέπουν την ταχύτητα και την κλιμάκωση. Ένα βαθύτερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων είναι απαραίτητο, εάν θέλουμε να ανταγωνιστούμε ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα. Σε στρατηγικούς τομείς, όπως η κβαντική υπολογιστική, οι πράσινες τεχνολογίες και οι τεχνολογίες άμυνας, η Ευρώπη έχει μια ευκαιρία να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη, υπό την προϋπόθεση ότι η καινοτομία θα συνοδευτεί από την ικανότητα κινητοποίησης κεφαλαίων και στήριξης/ενίσχυσης της ανάπτυξης σε βιομηχανική κλίμακα».

Ο κ. Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems, υπογράμμισε:

«Η συμμετοχή μας στο Φόρουμ επισφραγίζει τη σημασία που αποδίδουμε στην ελληνογαλλική συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και των επενδύσεων, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή σύγκλιση. Στην τοποθέτησή μου ανέδειξα τη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου της τεχνολογίας στην χώρας μας που ενισχύθηκε από την χρηματοδότησή του Ταμείου Ανάκαμψης και την ανάγκη να συνεχισθεί η κρατική χρηματοδότηση της συντήρησης και υποστήριξης των συστημάτων που αναπτυχθήκαν». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη οι εταιρείες να ενσωματώσουν άμεσα την Τεχνητή Νοημοσύνη, εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη συνολικά οφείλει να επενδύσει στις τεχνολογίες αυτές για να μπορέσει να ανταγωνισθεί με επιτυχία τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Άμυνα και βιομηχανική συνεργασία

Στην ενότητα για την άμυνα, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου κας Αλεξίας Κεφαλά, κυριάρχησε η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και υπέρβασης του κατακερματισμού.

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, σημείωσε ότι η Συμμαχία του ΝΑΤΟ αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με ολοένα και περισσότερες χώρες να ενισχύσουν την άμεση μεταξύ τους συνεργασία, στο πλαίσιο ενός πιο σύνθετου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι η σύμπραξη Ελλάδας-Γαλλίας συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγκλισης στρατηγικών συμφερόντων με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τη σημαντική τεχνογνωσία τους, δημιουργώντας όρους αμοιβαίου οφέλους και ενίσχυσης της κοινής τους αμυντικής βάσης. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ισότιμος βιομηχανικός εταίρος σε προηγμένα αμυντικά προγράμματα, παρατηρώντας ωστόσο ότι σε κρίσιμα έργα, όπως οι φρεγάτες, η ενεργοποίηση αυτής της συνεργασίας θα μπορούσε να είχε δρομολογηθεί νωρίτερα, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τη χώρα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία συνολικά.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON International, ιδρυτής του EFA Group και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), «η βασική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας, αλλά ο κατακερματισμός. Η ευρωπαϊκή αμυντική κυριαρχία μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσα από την ενοποίηση των προσπαθειών των κρατών‑μελών και, πιο συγκεκριμένα, μέσω κοινών προμηθειών, στρατηγικών ευρωπαϊκών βιομηχανικών συνεργασιών και της ανάπτυξης ασφαλών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων. Ωστόσο, λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των κρατών‑μελών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συμμαχίες και έναν ισότιμο καταμερισμό του βιομηχανικού έργου – μια κατεύθυνση προς την οποία η THEON εργάζεται συστηματικά. Οι κοινές και επιτυχημένες συνεργασίες της THEON με τις γαλλικές εταιρείες Exosens και Safran έχουν ήδη μεταφραστεί σε εξαγωγές γαλλικών και ελληνικών αμυντικών προϊόντων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το ζητούμενο πλέον είναι οι γαλλικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα όχι μόνο ως πελάτη, αλλά ως ισότιμο βιομηχανικό εταίρο για τις παγκόσμιες αγορές - κάτι που η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι απολύτως εφικτό».

Ο κ. Pierre Eric Pommelet, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group, δήλωσε: «Η Naval Group είναι υπερήφανη που συμβάλλει στην επιχειρησιακή υπεροχή του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Το εύρος και το βάθος της συνεργασίας μας με την ελληνική βιομηχανία ενισχύονται διαρκώς. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτές τις συνεργασίες μέσα από κοινά έργα, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής μας για την ενίσχυση της ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδας. Μαζί, δημιουργούμε αξία και για τα δύο ναυτικά μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ο κ. Nicolas Groult, Διευθύνων Σύμβουλος της KNDS France, δήλωσε: «Στην KNDS, είμαστε προσηλωμένοι στο να συμβάλλουμε σε μια ισχυρότερη και πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή άμυνα. Η φιλοδοξία αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από εμπιστοσύνη, συνεργασία και ανάπτυξη ισχυρών βιομηχανικών συμπράξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία μας στο πρόγραμμα “Philoctetes” με την ελληνική αμυντική βιομηχανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης: συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας με κορυφαίους Έλληνες εταίρους, δεν ανταποκρινόμαστε μόνο στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας, αλλά ενισχύουμε συνολικά την ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας».

Στο πλαίσιο του Forum, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Ελλάδας και Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε, επίσης, η υπογραφή συμφωνίας ανάπτυξης μεταξύ των εταιρειών Akuo, Jasper Energy και AirEnergy. Η συμφωνία αφορά σε επτά αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 166 MW, με συνολικό ύψος επένδυσης άνω των 215 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες του Forum ολοκληρώθηκαν με τις καταληκτικές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Emmanuel Macron, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της εμβάθυνσης της ελληνογαλλικής συνεργασίας και τον καθοριστικό της ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής και στρατηγικής αυτονομίας.