ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας προσπαθεί πάλι να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική
14:25 - 30 Απρ 2026

Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας προσπαθεί πάλι να αλλάξει την ατζέντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα», ανέφερε σήμερα (30/4) σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα όπως σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς:

«Κύριε Μαρινάκη, η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης σας. Χρηματοδοτημένα μέσα από το τρίγωνο ιδιωτών- κρατικού χρήματος -κόμματος.

Απ’ ό,τι φαίνεται μετά τις αποκαλύψεις και τις πρόσφατες καταδίκες των τρολ της Νέας Δημοκρατίας από τη δικαιοσύνη, πολλοί από τους επαγγελματίες συκοφάντες του διαδικτύου είναι σιτιζόμενοι στο «πρυτανείο» του Μαξίμου.

Για αυτά έχετε να πείτε κάτι, κύριε Μαρινάκη;

Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι «κουκούλες» από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους «κολλητούς» σας. Άλλη μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη «υπόγα». Άλλο ένα σπουδαίο «επίτευγμα».

Σε σχέση με την αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την έναρξη διαλόγου για τη μείωση των ωρών εργασίας, σας υπενθυμίζουμε πως είστε η κυβέρνηση που κατάφερε οι εργαζόμενοι της χώρας να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες και να αμείβονται χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Με την πολιτική σας συνθλίψατε την παραγωγικότητα της εργασίας, ναρκοθετήσατε το δημογραφικό και οδηγείτε στην ανασφάλεια τη νέα γενιά της χώρας.

Η άρνηση σας στον διάλογο, αποδεικνύει ότι βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 16:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Empowering Interns»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Empowering Interns»

Στα «ύψη» παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου - Στα 110 δολάρια κινείται το Brent
Εμπορεύματα

Στα «ύψη» παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου - Στα 110 δολάρια κινείται το Brent

ΥΠΕΘΟ: Στην Κομισιόν η έκθεση προόδου για το μεσοπρόθεσμο – Αποτίμηση στόχων για το 2025-2028
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Στην Κομισιόν η έκθεση προόδου για το μεσοπρόθεσμο – Αποτίμηση στόχων για το 2025-2028

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γλαβίνας: «Η εγκληματική ακροδεξιά δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο» – Βροχή υβριστικών σχολίων από οπαδούς του Κασιδιάρη
Πολιτική

Γλαβίνας: «Η εγκληματική ακροδεξιά δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο» – Βροχή υβριστικών σχολίων από οπαδούς του Κασιδιάρη

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ