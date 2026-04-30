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Ανδρουλάκης: Οι τρεις πυλώνες για εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
Πολιτική
15:58 - 30 Απρ 2026

Ανδρουλάκης: Οι τρεις πυλώνες για εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την «εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας» παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνάντησή του με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.  

«Διαβάσαμε και εμείς την επιστολή που μας στείλατε και ζητήσαμε να γίνει αυτή η συνάντηση για να συζητήσουμε διεξοδικά ένα ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία: την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «ένα κόμμα λογικό, που προτείνει, συζητά τα δεδομένα και τις ιδέες που έχουμε».

Αναφερόμενος στη δομή της αγοράς, υπογράμμισε: «Η πρωτοβουλία που πήραμε έχει να κάνει με την άποψη ότι στη χώρα λειτουργούν τέσσερα μεγάλα ολιγοπώλια» και ειδικότερα στην υγεία, την ενέργεια, το εμπόριο τροφίμων και τις τράπεζες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος.

Α. Φορολόγηση τραπεζών

«Η κερδοφορία των 4,6 δισεκατομμυρίων που θα αποφέρει 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα με φορολόγηση 5%, θεωρούμε ότι δημιουργεί μια κοινωνική αδικία.Η φορολόγηση -που παλαιότερα ήταν 15%, επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε 10% και η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο 5%-. Γι' αυτό, μιλάμε για ένα επιπρόσθετο 8% που θα αποφέρει στα ταμεία 370 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς θεωρούμε ότι τα θέματα φορολόγησης φυσικών προσώπων ή εταιρειών δεν είναι ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ούτε φιλανθρωπίας, ούτε συμφωνίας κυρίων. Είναι θεσμικά ζητήματα που πρέπει να λύνονται νομοθετικά. Γι' αυτό παραμένουμε σταθεροί στην άποψη αυτή που καταθέσαμε και το Δεκέμβριο του 2024 και πριν από μερικές ημέρες», υπογράμμισε.

Β. Αναβαλλόμενος φόρος

Σε σχέση με τον αναβαλλόμενο φόρο, σημείωσε: «Εάν υπάρχει επιτάχυνση του αναβαλλόμενου φόρου, δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες για το μέλλον. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει μετά από κάποια χρόνια. Και δημιουργεί και μια αίσθηση στην κοινωνία ότι στο μέλλον δεν θα βρεθούν προ μιας δυσάρεστης έκπληξης, να επωμιστούν ένα κόστος όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις».

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως είναι σημαντικό να διερευνηθεί «ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Διότι σήμερα μιλάμε για μια οικονομία και μια κερδοφορία των τραπεζών σε μια "Belle Époque" πακτωλού ευρωπαϊκών πόρων, που όμως ο κύκλος τους κλείνει. Τα στοιχεία ακόμη και στο μεσοπρόθεσμο δείχνουν ότι μετά από κάποια χρόνια, νομίζω το 2029, οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται, σχεδόν μηδενίζεται η αύξηση της ανάπτυξης. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης;», είπε χαρακτηριστικά.

«Και κλείνω, διότι και το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου που είναι 8% πάνω στο 5% των μερισμάτων δημιουργεί την αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι τα μερίσματα κανονικά θα έπρεπε να έχουν παραπάνω φορολόγηση. Δεν τα παίρνουμε εμείς τα χρήματα αυτά, δεν τα παίρνει το κράτος, εσείς τα κρατάτε. Άρα, με μια φορολόγηση που θα υπήρχε σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης, εσείς επιταχύνετε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Το ποσό που μένει στις τράπεζες είναι περίπου στα 224 εκατομμύρια ευρώ», προσέθεσε.

Γ. Τραπεζικές χρεώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προμήθειες και χρεώσεις των τραπεζών, λέγοντας: «Δεν νοούνται μια σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις: χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς επιβαρύνσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή για απλές βεβαιώσεις, όταν η κοινωνία ήδη πληρώνει πολύ υψηλό κόστος ακρίβειας».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «οι προτάσεις μας δεν είναι προτάσεις για να κλείσουν οι τράπεζες. Εμείς θέλουμε ανοιχτές τράπεζες. Και θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στον βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Γι' αυτό τώρα που υπάρχει το περιθώριο, πρέπει να μπουν οι κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Και αυτό μας αφορά όλους και κυρίως τους πολύ μεγάλους παίκτες, όπως είναι οι τράπεζες».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 17:44
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