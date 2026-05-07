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ΥΠΕΞ: Καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη Τραμπ
Πολιτική
13:32 - 07 Μάι 2026

ΥΠΕΞ: Καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Το ελληνικό ΥΠΕΞ δήλωσε, δια της εκπροσώπου του Λάνας Ζωχιού, πως δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, όπως δήλωσε προ μερικών ημερών η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.  

Η κ. Ζωχιού σημείωσε πως υπάρχει «θετική διάθεση» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει την ύπαρξη οποιουδήποτε σχεδιασμού προς το παρόν.

Υπενθυμίζεται πως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθουν στη χώρα μας τόσο ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και οι άλλοι δύο υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Για το αν έρχεται αυτό το καλοκαίρι δεν μπορώ να σας πω, πολλά συμβαίνουν, αλλά πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 16:07
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