Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο πρόεδρος της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, εξαπέλυσε έντονη κριτική προς την αντιπολίτευση.

Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Αναθεώρησης έχει ήδη ολοκληρώσει περίπου το ένα τρίτο του έργου της, ωστόσο αρκετοί βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση και, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να της δώσουν «λευκή επιταγή», ακόμη και σε ζητήματα που αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται συνταγματικές αλλαγές, ανεξάρτητα από την πολιτική κατεύθυνση που θα επιλέξει κάθε κόμμα.

«Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού. Δεν είναι ότι δεν μας εμπιστεύεστε. Φυσικά και δεν μας εμπιστεύεστε, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν ψηφίζετε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, γιατί δεν συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Καλά κάνετε και δεν συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Άμα συμφωνούσατε θα είχατε προσχωρήσει στην κυβερνητική πλειοψηφία», σχολίασε ο Μάκης Βορίδης.

Και προσέθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύετε ότι οι απόψεις σας είναι μειοψηφικές, ότι όταν τις θέσετε στις εκλογές, ο λαός δεν θα σας επιλέξει. Ότι θα καταστεί επίδικο λαϊκό η συνταγματική αναθεώρηση. Ότι οι απόψεις αυτές που υπερασπιζόμαστε εμείς είναι μακράν πλειοψηφικές, ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές και θέλετε να δημιουργήσετε με τη στάση σας ένα πρόσκομμα στο να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση, στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός».