ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική
18:30 - 25 Ιουν 2026

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, εξαπέλυσε έντονη κριτική προς την αντιπολίτευση.  

Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Αναθεώρησης έχει ήδη ολοκληρώσει περίπου το ένα τρίτο του έργου της, ωστόσο αρκετοί βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση και, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να της δώσουν «λευκή επιταγή», ακόμη και σε ζητήματα που αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται συνταγματικές αλλαγές, ανεξάρτητα από την πολιτική κατεύθυνση που θα επιλέξει κάθε κόμμα.

«Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού. Δεν είναι ότι δεν μας εμπιστεύεστε. Φυσικά και δεν μας εμπιστεύεστε, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν ψηφίζετε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, γιατί δεν συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Καλά κάνετε και δεν συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Άμα συμφωνούσατε θα είχατε προσχωρήσει στην κυβερνητική πλειοψηφία», σχολίασε ο Μάκης Βορίδης.

Και προσέθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύετε ότι οι απόψεις σας είναι μειοψηφικές, ότι όταν τις θέσετε στις εκλογές, ο λαός δεν θα σας επιλέξει. Ότι θα καταστεί επίδικο λαϊκό η συνταγματική αναθεώρηση. Ότι οι απόψεις αυτές που υπερασπιζόμαστε εμείς είναι μακράν πλειοψηφικές, ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές και θέλετε να δημιουργήσετε με τη στάση σας ένα πρόσκομμα στο να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση, στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές
Πολιτική

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης
Ειδήσεις

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Αναθεώρηση της Οδηγίας IDD: Νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αναθεώρηση της Οδηγίας IDD: Νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση 

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα - Talk of the town το ολοήμερο party με χορηγούς τους ρ/σ Pepper και Happy
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα - Talk of the town το ολοήμερο party με χορηγούς τους ρ/σ Pepper και Happy

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 19:12

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Πολιτική
25/06/2026 - 19:01

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:41

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:38

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

Πολιτική
25/06/2026 - 18:30

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πολιτική
25/06/2026 - 18:23

Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 18:20

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:13

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:03

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:53

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Ναυτιλία
25/06/2026 - 17:52

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:48

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Πολιτική
25/06/2026 - 17:44

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:38

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 17:31

Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:28

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:17

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:11

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:03

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:00

Ηράκλειο Κρήτης: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 16:57

Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron

Ειδήσεις
25/06/2026 - 16:49

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 16:30

Real Consulting: Ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον κλάδο της Ψηφιακής Υγείας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 16:22

Bloomberg: Η σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες πετρελαίου διχάζει την ΕΕ

Οικονομία
25/06/2026 - 16:07

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 15:57

Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/06/2026 - 15:53

Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα

Πολιτική
25/06/2026 - 15:38

Γερουλάνος: Αγωνία της σημερινής κυβέρνησης ο έλεγχος του δημάρχου και όχι τα προβλήματα του δημότη

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 15:34

«Καταδρομική» της ΝΔ στην Πελοπόννησο κι ας αργούν(;) οι εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ