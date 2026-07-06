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Μαρινάκης: Οι δηλώσεις Σαμαρά θυμίζουν επαναλήψεις του «Ρετιρέ»
Πολιτική
15:06 - 06 Ιουλ 2026

Μαρινάκης: Οι δηλώσεις Σαμαρά θυμίζουν επαναλήψεις του «Ρετιρέ»

Reporter.gr Newsroom
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Δηκτικά σχολίασε τη Δευτέρα (6/7), στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτκών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τις νέες δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά και την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση της ΝΔ.  

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν προτίθεται να σχολιάζει καθημερινά τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού και σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σίριαλ, όπως είναι το "Ρετιρέ", που σκίζουν. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ό,τι πετυχαίνει στην τηλεόραση θα πετύχει και στην πολιτική».

Η τοποθέτηση Μαρινάκη ήρθε μετά τις νέες δηλώσεις Σαμαρά, ο οποίος την Κυριακή (5/7) εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη, μέσω βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ σήμερα (6/7) επανήλθε με αναφορές στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, Δευτέρα, ο Αντώνης Σαμαράς προσέφυγε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του μέσω Predator και αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως έχει επανειλημμένα ζητήσει εξηγήσεις από την κυβέρνηση, δίχως καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται πως στις 2 Απριλίου από τη Βουλή, ο κ. Σαμαράς είχε πει χαρακτηριστικά:

«Μέσα σε αυτό το πνιγηρό περιβάλλον, να θέσω κι ένα ερώτημα για το μείζον θεσμικό θέμα, των υποκλοπών: Κύριε πρωθυπουργέ, τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι “ιδιώτες”; Και πώς το κατάφεραν αυτό, οι “ιδιώτες”, κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους; Φαντάζομαι ότι έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση».

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