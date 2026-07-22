Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Νέες βολές εξαπέλυσε ο Μάριος Σαλμάς από το βήμα της Βουλής κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον για σχέσεις «με τη διαπλοκή» και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Novartis.

Μιλώντας στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης για την άρση ασυλίας του εξαιτίας της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει εις βάρος του ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Σαλμάς ισχυρίστηκε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης «μέσα στην κρίση ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα».

«Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής», είπε ο ίδιος, σημειώνοντας πως ο κ. Γεωργιάδης «ζητούσε από τον Φρουζή [σ.σ.: πρώην αντιπρόεδρος της Novartis] να δίνει χρήματα στα ΜΜΕ».

«Αυτά δείχνουν αντάλλαγμα», τόνισε, για να προσθέσει πως «ακόμη, ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Novartis, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας πως θα του το ξεπληρώσει».

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου», υποστήριξε ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον κ. Γεωργιάδη και τα οποία – όπως ισχυρίστηκε – αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Σαλμάς ζήτησε από τη Βουλή να αποστείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης της δικογραφίας για την υπόθεση Novartis. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να προσκομίσει νέα στοιχεία, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να αποτελέσουν βάση για το άνοιγμα εκ νέου της υπόθεσης.

«Ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση. Να σταλούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα και θα καταθέσω όλα τα νέα δεδομένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας παράλληλα τη Βουλή να συνεκτιμήσει τις καταγγελίες του κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας του.

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης οφείλει να απαντήσει ή να παραιτηθεί

«Το ερώτημα είναι εάν στέκεται ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος μετά την τοποθέτηση του κ. Σαλμά, ενώ αργότερα τους ισχυρισμούς του ανεξάρτητου βουλευτή σχολίασε και το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα», σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη.

«Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει πως:

«Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Πολάκης: Karma is a bitch, δικαιωνόμαστε!

«Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα!», σχολίασε από τη μεριά του ο Παύλος Πολάκης που πήρε τον λόγο στην Ολομέλεια ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε! Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον “αδιευκρίνιστο” Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε τη Novartis να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα», είπε ακόμη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δε, υποστήριξε, από την πλευρά της, ότι αποκαλύπτεται ξανά το «βρώμικο πρόσωπο» της «εγκληματικής οργάνωσης» της ΝΔ.

Ανάρτηση Γεωργιάδη: Ανοησίες οι καταγγελίες Σαλμά

Ο Υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε σχετικά με τους ισχυρισμούς του Μάριου Σαλμά, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες του ως «ανοησίες» και κάνοντας λόγο για προσπάθεια συκοφάντησής του.

«Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε “προβλέψει” ότι: “όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…”… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες – π.χ. με γραπτό μου μνμ που του γράφω ότι “δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε 1€” ή με την κατάθεση στην Βουλή μίας ενόρκου βεβαιώσεώς μου υπέρ του κ. Νίκου Μανιαδάκη η οποία κατατέθηκε σε Δικαστήριο το οποίο έχασε τελικά ο κ. Σαλμάς – προσπάθησε εκ νέου να με συκοφαντήσει, παραμένω Υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγκαίνια στο νέο πλήρως Ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάτμου», γράφει στη σχετική του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης και συνεχίζει:

«Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από τον λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι (@ZoeKonstant και @pavpol2222) να αρχίσουν πάλι τα περί Novartis. Ασήμαντα όλα αυτά. Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε. Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια (με τον κ. Πολάκη ακριβώς για όσα έχει πει εναντίον μου για την Novartis) και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μηνύσεις μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντηση μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.