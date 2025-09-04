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Δυσλειτουργία σε υπηρεσίες της Google στην Ελλάδα και άλλες χώρες - Σταδιακή αποκατάσταση
Τεχνολογία
11:15 - 04 Σεπ 2025

Δυσλειτουργία σε υπηρεσίες της Google στην Ελλάδα και άλλες χώρες - Σταδιακή αποκατάσταση

Reporter.gr Newsroom
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Προβλήματα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες της Google καταγράφονται το πρωί της Πέμπτης (4/9) σε πολλές χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, λίγο πριν τις 12:00 μ.μ. τα προβλήματα άρχισαν σταδιακά να λύνονται και η λειτουργία των υπηρεσιών να αποκαθίσταται. 

Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται το Gmail, το YouTube και το Google Maps, ενώ φαίνεται ότι προβλήματα παρουσίασαν και άλλες εφαρμογές που βασίζονται στην υποδομή της Google.

Τα τεχνικά ζητήματα φαίνεται πως ήταν εντονότερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου εντοπίστηκε η κύρια διακοπή λειτουργίας.

Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση σχετικά με τη φύση ή την αιτία του προβλήματος. Ωστόσο, η λειτουργία των εφαρμογών σταδιακά αποκαταστάθηκε, παρόλο που παραμένει ακόμη άγνωστο ποια ήταν η αιτία του προβλήματος.

Οι χώρες που, κατά κύριο λόγο, επηρεάστηκαν από το πρόβλημα ήταν η Ελλάδα, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Κροατία και η Γεωργία.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 11:51
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