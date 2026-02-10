Αύξηση 17% στις κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως τον Ιανουάριο 2026

Η Check Point Research, ο Threat Intelligence τομέας της Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), δημοσιεύει σήμερα τα Global Threat Intelligence Insights για τον Ιανουάριο 2026, αποκαλύπτοντας ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.090 κυβερνοεπιθέσεις ανά εβδομάδα. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο και 17% σε ετήσια βάση, υπογραμμίζοντας την εντεινόμενη δραστηριότητα ransomware και τους αυξανόμενους κινδύνους έκθεσης δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση εργαλείων Generative AI (GenAI).

«Τα στοιχεία του Ιανουαρίου καταδεικνύουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται και γίνονται πιο εκλεπτυσμένες», αναφέρει ο Omer Dembinsky, Data Research Manager της Check Point Research. «Οι ομάδες ransomware επιταχύνουν τη δράση τους, ενώ η ανεξέλεγκτη χρήση GenAI δημιουργεί νέα τυφλά σημεία για τους οργανισμούς. Η πρόληψη, με προστασία σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζεται από AI, είναι η μοναδική αποτελεσματική άμυνα απέναντι σε σοβαρή λειτουργική ή οικονομική ζημιά.»

GenAI: Νέοι κίνδυνοι διαρροής δεδομένων – Η Εκπαίδευση παραμένει ο πιο στοχευμένος κλάδος

Η ταχεία υιοθέτηση εργαλείων GenAI στους οργανισμούς συνεχίζει να δημιουργεί νέες οδούς διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. Τον Ιανουάριο, 1 στις 30 εταιρικές GenAI προτροπές περιείχε υψηλό κίνδυνο αποκάλυψης κρίσιμων πληροφοριών, επηρεάζοντας το 93% των οργανισμών που χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία. Παράλληλα, οι οργανισμοί χρησιμοποίησαν κατά μέσο όρο 10 διαφορετικά εργαλεία GenAI τον μήνα, πολλά από τα οποία λειτουργούν χωρίς εποπτεία, αυξάνοντας την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης διαρροής δεδομένων, διείσδυσης ransomware και AI-powered επιθέσεων.

Ο κλάδος της Εκπαίδευσης παρέμεινε ο πιο στοχευμένος παγκοσμίως, με κατά μέσο όρο 4.364 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό (+12% YoY). Ακολούθησαν οι Κυβερνητικοί οργανισμοί με 2.759 εβδομαδιαίες επιθέσεις (+8% YoY) και οι Τηλεπικοινωνίες με 2.647 επιθέσεις ανά εβδομάδα (+8% YoY), αντανακλώντας την αυξανόμενη στόχευση υποδομών συνδεσιμότητας και οικοσυστημάτων 5G.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Λατινική Αμερική κατέγραψε τους υψηλότερους όγκους επιθέσεων με 3.110 επιθέσεις ανά εβδομάδα ανά οργανισμό (+33% YoY). Ακολούθησαν η Ασία-Ειρηνικός (APAC) με 3.087 επιθέσεις (+7% YoY), η Αφρική με 2.864 (−6% YoY), ενώ η Ευρώπη σημείωσε αύξηση 18%, και η Βόρεια Αμερική 19% σε ετήσια βάση.

Ransomware: Ανοδος 10% σε ετήσια βάση – Βόρεια Αμερική & Ευρώπη στο στόχαστρο

Τον Ιανουάριο σημειώθηκαν 678 γνωστά περιστατικά ransomware, αύξηση 10% συγκριτικά με τον Ιανουάριο 2025.

Η Βόρεια Αμερική συγκέντρωσε το 52% των περιστατικών, η Ευρώπη το 24%, ενώ οι ΗΠΑ μόνες τους αντιπροσώπευσαν το 48% των παγκόσμιων θυμάτων.

Οι περισσότερο στοχευμένοι κλάδοι:

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες (33%)

Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες (15%)

Βιομηχανική Παραγωγή (11%).

Κορυφαίες ransomware ομάδες: Qilin (15%), LockBit (12%), Akira (9%).

Ελλάδα: Αυξημένη Έκθεση λόγω Στοχευμένων Κλάδων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο αντίκτυπος στην Ελλάδα καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς οι πιο στοχευμένοι διεθνώς κλάδοι ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Κυβερνητικοί οργανισμοί και Τηλεπικοινωνίες συγκαταλέγονται σταθερά στους βασικούς στόχους επιθέσεων, ενώ αυξημένη έκθεση εμφανίζουν και οι τομείς των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Αυτοκινητοβιομηχανίας και των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση, η διασύνδεση κρίσιμων υποδομών και η ταχεία υιοθέτηση cloud και GenAI εργαλείων εντείνουν το ρίσκο για οργανισμούς που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα πολιτών, πελατών και εφοδιαστικών αλυσίδων. Το περιβάλλον αυτό καθιστά επιτακτική την υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών κυβερνοασφάλειας, με έμφαση στην πρόληψη, τη συνεχή ορατότητα απειλών και την προστασία κρίσιμων υπηρεσιών που στηρίζουν τη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας.