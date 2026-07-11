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Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση
Τεχνολογία
12:16 - 11 Ιουλ 2026

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Reporter.gr Newsroom
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Για μια δεκαετία, η κάθετη προσγείωση ενός πυραύλου τροχιακής κλάσης ήταν αποκλειστικό «κόλπο» της SpaceX. Η εικόνα ενός Falcon 9 που στέκεται όρθιο πάνω σε droneship έγινε σχεδόν συνώνυμο της ίδιας της διαστημικής βιομηχανίας. Στις 10 Ιουλίου 2026, αυτή η εικόνα έσπασε — και όχι με τον τρόπο που πολλοί περίμεναν.

Η κινεζική CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) ανέκτησε το πρώτο στάδιο του νέου πυραύλου Long March 10B κατά την παρθενική του πτήση, χρησιμοποιώντας όχι πόδια προσγείωσης όπως το Falcon 9 της SpaceX, αλλά ένα δίχτυ σε πλωτή πλατφόρμα στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Space.com, είναι η πρώτη φορά που μια χώρα εκτός ΗΠΑ πετυχαίνει ελεγχόμενη ανάκτηση σταδίου τροχιακού πυραύλου, κάτι που το South China Morning Post επιβεβαιώνει κάνοντας την τη δεύτερη χώρα παγκοσμίως που καταφέρνει το εγχείρημα.

Τι ακριβώς έγινε στις 10 Ιουλίου

Ο Long March 10B εκτοξεύτηκε στις 12:15 μ.μ. τοπική ώρα Πεκίνου από το Εμπορικό Κέντρο Διαστημικών Εκτοξεύσεων στο νησί Χαϊνάν, μεταφέροντας έναν δορυφόρο τα χαρακτηριστικά του οποίου παραμένουν απόρρητα. Έξι λεπτά μετά τον διαχωρισμό των σταδίων, το πρώτο στάδιο εκτέλεσε μανούβρα επιβράδυνσης και κατέβηκε κάθετα προς μια θαλάσσια πλατφόρμα, όπου συγκρατήθηκε από ένα σύστημα δικτύου, όπως ανέφερε επίσημα η CGTN.

Η CASC μίλησε για «πρώτη επιτυχημένη ελεγχόμενη ανάκτηση πυραύλου εκτόξευσης» της χώρας και ταυτόχρονα για «πρώτη παγκοσμίως ανάκτηση με σύστημα δικτύου». Το δεύτερο σκέλος του ισχυρισμού είναι τεχνικά ακριβές: κανείς άλλος οργανισμός δεν έχει δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο σε τροχιακή κλάση.

Δίχτυ vs πόδια: γιατί η Κίνα διάλεξε άλλο δρόμο

Η SpaceX προσγειώνει τα Falcon 9 booster πάνω σε επίπεδες πλατφόρμες (droneships) ή σε χερσαίες βάσεις, με τα ίδια τα πόδια του πυραύλου να απορροφούν τον κραδασμό. Η ακρίβεια που απαιτείται είναι χιλιοστομετρική — γι’ αυτό και η ίδια η Space Χ έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε πάνω από 600 επιτυχείς ανακτήσεις.

Η CASC επέλεξε διαφορετική λογική: αντί το ίδιο το στάδιο να «στέκεται», ένα πλωτό πλοίο-πλατφόρμα φέρει ένα δίχτυ που απλά «πιάνει» τον πύραυλο καθώς κατέρχεται. Στην πράξη, αυτό μεταφέρει μέρος της πολυπλοκότητας από τον πύραυλο στην υποδομή υποδοχής — μια σχεδιαστική απόφαση που θα κρίνει η ίδια η επαναληψιμότητα της μεθόδου στις επόμενες πτήσεις, όχι η πρώτη επιτυχία.

Technoid Insight: Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι ότι η Κίνα «αντέγραψε» τη SpaceX — έκανε το αντίθετο. Προσπάθησε να λύσει το ίδιο πρόβλημα (επαναχρησιμοποίηση) με διαφορετικά εργαλεία, ακριβώς επειδή τα πατέντες και η τεχνογνωσία γύρω από τα landing legs της SpaceX δεν είναι εύκολα αναπαραγόμενα. Αν η μέθοδος με το δίχτυ αποδειχτεί αξιόπιστη σε 5-6 συνεχόμενες πτήσεις, μπορεί να γίνει το φθηνότερο alternative engineering path για άλλες χώρες που δεν θέλουν να «κυνηγήσουν» ακριβώς το μοντέλο Musk.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Long March 10B

Ο πύραυλος έχει ύψος 63 μέτρα και αποτελείται από δύο στάδια με διαφορετικά καύσιμα — μια λεπτομέρεια που αποκαλύπτει πολύ για τη στρατηγική της CASC.

Χαρακτηριστικό Long March 10B Falcon 9 (SpaceX)
Ύψος 63 μ. 70 μ.
Καύσιμο 1ου σταδίου Κηροζίνη / LOX Κηροζίνη / LOX
Καύσιμο 2ου σταδίου Μεθάνιο / LOX Κηροζίνη / LOX
Payload σε LEO (reusable) ~16 τόνοι ~17 τόνοι
Μέθοδος ανάκτησης Δίχτυ σε θαλάσσια πλατφόρμα Κάθετη προσγείωση σε πόδια
Επιτυχείς ανακτήσεις (σύνολο) 1 600+

Η επιλογή μεθανίου στο δεύτερο στάδιο δεν είναι τυχαία: αφήνει λιγότερα κατάλοιπα αιθάλης στους κινητήρες, κάτι που διευκολύνει τη γρήγορη επισκευή και επανάχρηση — μια λογική που έχει υιοθετήσει και η ίδια η SpaceX στο Starship. Η CASC έχει ήδη δηλώσει στόχο να επαναπτήσει το ανακτηθέν στάδιο πριν το τέλος του 2026.

Γιατί μετράει αυτό για την αγορά εκτοξεύσεων

Η επαναχρησιμοποίηση δεν είναι εντυπωσιασμός — είναι το μόνο πραγματικό εργαλείο μείωσης κόστους σε αυτή τη βιομηχανία. Η κυριαρχία της SpaceX στην εμπορική αγορά οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο ότι μπορεί να πετάξει το ίδιο booster δεκάδες φορές, «σκοτώνοντας» τις τιμές των ανταγωνιστών.

Μέχρι σήμερα, ούτε η Ariane 6 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, ούτε άλλες κρατικές οικογένειες πυραύλων είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν αυτό το μοντέλο. Η Κίνα δεν είναι μόνη στην προσπάθεια: τον περασμένο Δεκέμβριο, τόσο ο Long March 12A όσο και ο Zhuque-3 της ιδιωτικής Landspace δοκίμασαν ανάκτηση σταδίου και απέτυχαν, ενώ εταιρείες όπως η CAS Space (Kinetica-2), η Galactic Energy (Pallas-1) και η Deep Blue Aerospace (Nebula 1) βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια δοκιμών.

Αυτό δείχνει κάτι σημαντικό για τον ευρωπαίο αναγνώστη: δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο «στιγμιαίο» επίτευγμα, αλλά για ένα ολόκληρο βιομηχανικό οικοσύστημα που τρέχει παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δούμε πολύ πιο συχνές εκτοξεύσεις χαμηλού κόστους από κινεζικό έδαφος — κάτι που θα επιταχύνει και τη ανάπτυξη κινεζικών δορυφορικών αστερισμών όπως το Guowang, ανταγωνιστικό του .

Reality check: πόσο κοντά είναι πραγματικά στη SpaceX

Reality Check: Μια επιτυχημένη ανάκτηση δεν ισούται με λειτουργικό, επαναχρησιμοποιήσιμο στόλο. Η SpaceX χρειάστηκε χρόνια δοκιμών, αποτυχιών και επαναλήψεων για να φτάσει στη σημερινή αξιοπιστία των 600+ ανακτήσεων. Η CASC έχει μία επιτυχία σε μία δοκιμή.

  • Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο εύκολο ή γρήγορο θα είναι το refurbishment του σταδίου μετά τη θαλάσσια ανάκτηση.
  • Το σύστημα δικτύου εξαρτάται από καλές καιρικές συνθήκες στη θάλασσα — κάτι που το κάνει πιθανόν πιο ευάλωτο σε αναβολές σε σχέση με τα droneships της SpaceX.
  • Ο ρυθμός εκτοξεύσεων της Κίνας παραμένει κατά πολύ χαμηλότερος από τον ρυθμό του Falcon 9, που φτάνει τις εκατοντάδες πτήσεις ετησίως.

Εναλλακτική: Αν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για την ωριμότητα και τη διαθεσιμότητα εδώ και τώρα, το Falcon 9 παραμένει η μόνη επιλογή με αποδεδειγμένη, μαζική επαναχρησιμοποίηση. Η Ευρώπη, από την πλευρά της, εξακολουθεί να βασίζεται στην αναλώσιμη Ariane 6, κάτι που εξηγεί εν μέρει γιατί το κόστος εκτόξευσης από ευρωπαϊκό έδαφος παραμένει σημαντικά υψηλότερο.

Πηγή TechNoid.gr
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