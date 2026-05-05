ΠΟΕΔΗΝ: «SOS» από το νοσηλευτικό κλάδο λόγω «burn-out» και υποστελέχωσης- Τα αιτήματά τους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του νοσηλευτικού προσωπικού την επόμενη Τρίτη 12 Μαΐου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα (5/5) υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο του επαγγέλματος για τη συνολική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Πιο αναλυτικά, στη σχετική της ανακοίνωση, η ΠΟΕΔΗΝ εστιάζει στις αντίξοες συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, προειδοποιώντας για επερχόμενη υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία, γεγονός που θα δημιουργούσε περαιτέρω λειτουργικά προβλήματα στο ΕΣΥ.

Ειδικότερα, αποδίδει τη σταδιακή μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, στο «burn-out» από τις εξαντλητικές ώρες εργασίας, όπως επίσης και στην «αποστροφή» για φοίτηση στις νοσηλευτικές σχολές.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως οι μόνιμες προσλήψεις και η μονιμοποίηση των συμβασιούχων νοσηλευτών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Από το 1965, η 12η Μάϊου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτικού προσωπικού. Η ημέρα αυτή αποτελεί την ελάχιστη πράξη αναγνώρισης και τιμής, αποτελεί σύμβολο και ορόσημο για το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικό σε όλο τον κόσμο.

Οι Νοσηλευτές αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του συστήματος υγείας και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο μέσα σε αντίξοες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας στην προάσπιση της Δημόσιας υγείας, στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας καθώς και στην καθολική πρόσβαση των πολιτών.

Το επάγγελμα – λειτούργημα του Νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο, καθώς το ανθρώπινο προσωπικό μειώνεται συνεχώς και διαπιστώνεται αποστροφή τόσο για φοίτηση στις Νοσηλευτικές σχολές, όσο και όσων υπηρετούν στα Νοσοκομεία, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα, και εξάντληση του προσωπικού.

Για τους Νοσηλευτές η προτεραιότητα είναι ο ασθενής και θα συνεχίσουν να εργάζονται για:

Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση

Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στήριξη του ΕΣΥ, με ανιδιοτέλεια, σοβαρότητα και αυταπάρνηση

Μόνιμες προσλήψεις – Μονιμοποίηση συμβασιούχων

Αυξήσεις μισθών – Ωρομίσθιο

Ενιαίο κλάδο Νοσηλευτικού προσωπικού

ΒΑΕ

Με αφορμή την επέτειο τιμάμε το Νοσηλευτικό Προσωπικό, εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας για τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και την επιστημονική κατάρτιση των Νοσηλευτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να επιλύσει τα προβλήματα του κλάδου ικανοποιώντας τα αιτήματα του, όπως τα έχουμε προσδιορίσει στις ανακοινώσεις μας».