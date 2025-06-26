Το Σάββατο (28/6) η κηδεία του Ιάσονα Μοσχοβίτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η κηδεία του Ιάσονα Μοσχοβίτη θα τελεστεί το Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025, στις 11.30, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Κοιμητηρίου Κηφισιάς.

Ο Ιάσονας Μοσχοβίτης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1951 στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ», ενώ εργάστηκε για πολλά χρόνια ως πολιτικός συντάκτης στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ».

Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ελληνικής τηλεόρασης στη χώρα μας, μιας και ήταν οργανωτής και πρώτος αρχισυντάκτης ειδήσεων του ΕΙΡΤ το 1968 και αργότερα αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του αλλά και οργανωτής και πρώτος Διευθυντής Ειδήσεων του «MEGA». Εργάστηκε, επίσης, ως Γενικός Διευθυντής του ANT1.