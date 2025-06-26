Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό και το πληροφοριακό δελτίο της Metlen

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1057η/26.6.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε:

Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC»: α) για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών προς υφιστάμενους μετόχους της «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» στο πλαίσιο προαιρετικής και υπό όρους δημόσιας πρότασης βάσει του Ν. 3461/2006 με ανταλλαγή μετοχών, η οποία υποβάλλεται από την εταιρία απευθυνόμενη προς υφιστάμενους μετόχους της ελληνικής εταιρείας, καθώς και β) για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC»: α) για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών προς υφιστάμενους μετόχους της «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» στο πλαίσιο προαιρετικής και υπό όρους δημόσιας πρότασης βάσει του Ν. 3461/2006 με ανταλλαγή μετοχών, η οποία υποβάλλεται από την εταιρία απευθυνόμενη προς υφιστάμενους μετόχους της ελληνικής εταιρείας, καθώς και β) για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC» προς τους μετόχους της εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.Ε.».

σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC» προς τους μετόχους της εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.Ε.». Την τροποποίηση του Κανονισμού της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. . Ο νέος Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών athexgroup.gr.

. Ο νέος Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών athexgroup.gr. Την τροποποίηση του Κανονισμού του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε.. Ο νέος Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών athexgroup.gr.