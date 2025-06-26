- Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC»: α) για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών προς υφιστάμενους μετόχους της «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» στο πλαίσιο προαιρετικής και υπό όρους δημόσιας πρότασης βάσει του Ν. 3461/2006 με ανταλλαγή μετοχών, η οποία υποβάλλεται από την εταιρία απευθυνόμενη προς υφιστάμενους μετόχους της ελληνικής εταιρείας, καθώς και β) για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC» προς τους μετόχους της εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.Ε.».
- Την τροποποίηση του Κανονισμού της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.. Ο νέος Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών athexgroup.gr.
- Την τροποποίηση του Κανονισμού του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε.. Ο νέος Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών athexgroup.gr.
20:31 - 26 Ιουν 2025
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό και το πληροφοριακό δελτίο της Metlen
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1057η/26.6.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε: