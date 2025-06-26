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Metron Analysis: Στο 28,5% η ΝΔ - Απώλεια δύο μονάδων για την Πλεύση
Ειδήσεις
21:46 - 26 Ιουν 2025

Metron Analysis: Στο 28,5% η ΝΔ - Απώλεια δύο μονάδων για την Πλεύση

Reporter.gr Newsroom
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Προβάδισμα 15,4 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου έχει η ΝΔ, η οποία βρίσκεται στο 28,5%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Αναλυτικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ δείχνει ότι έχει ισχυρό προβάδισμα με 28,5%, έναντι 13,1% του ΠΑΣΟΚ και 12,3% της Πλεύσης, που χάνει σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Μαΐου. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 9,9%, η Ελληνική Λύση με 9,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ (5,9%), η Νίκη (3,7%), το ΜέΡΑ25 (3,6%), η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας με 3%.

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Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ διατηρεί σχεδόν σταθερά τα ποσοστά της, με τη διαφορά να είναι στις 12 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, έχει 22,2%, έναντι 10,2% του ΠΑΣΟΚ, με την Πλεύση να υποχωρεί στην 3η θέση με 9,6%, έναντι 10,6% που είχε τον περασμένο μήνα και ήταν οριακά δεύτερο κόμμα.

Ακόμα, μένουν στις ίδιες θέσεις ΚΚΕ και Ελληνική Λύση (7,7% και 7,3%, αντίστοιχα), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4,6% και όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι εκτός Κοινοβουλίου.

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8 στους 10 απογοητευμένοι από την αντιπολίτευση

Στο ερώτημα του καταλληλότερου πρωθυπουργού, ο «κανένας» με 35% έχει προβάδισμα, με τον Κ. Μητσοτάκη να είναι στο 27%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9%.

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Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πρώτη με 40%, αν και έχει πτώση 4 μονάδων, ενώ ακολουθούν Δ. Κουτσούμπας (36%) και Κ. Μητσοτάκης (31%).

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Στην αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει συντριπτικά αρνητική αξιολόγηση, καθώς το 80% δεν δείχνει ευχαριστημένο και μόλις το 13% βλέπει θετικά την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ.

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Σε πιο γενικά πλαίσια, οι πολίτες δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 83%.

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Στην αξιολόγηση του πρωθυπουργού, το 67% εκτιμά αρνητικά την άσκηση των καθηκόντων του και θετικά το 28%.

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Συνολικά για την κυβέρνηση, τα ποσοστά είναι στα ίδια περίπου επίπεδα, με το 69% να βλέπει αρνητικά τη ΝΔ και 26% θετικά.

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Τα προβλήματα της χώρας, ο Τραμπ και το Ιράν

Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, με το 31% να συμφωνεί με αυτή την άποψη. Ακολουθεί η οικονομία με 35% και μετά η εξωτερική πολιτική με 8%.

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Όσον αφορά τη πορεία της χώρας, το 69% θεωρεί πως κινείται αρνητικά και το 26% θετικά.

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Για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, οι 7 στους 10 (69% συγκεκριμένα) τη θεωρούν «απαράδεκτη» και το 25% «δικαιολογημένη».

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Τέλος, για τον Τραμπ, 3 στους 4 (76%) έχει αρνητική γνώμη για την πολιτική του και μόλις 18% θετική.

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