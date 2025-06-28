Στο Άγιον Όρος ο Μελ Γκίμπσον – Πνευματική περισυλλογή στη Μονή Χιλανδαρίου

Στο Άγιο Όρος έφτασε ο Μελ Γκίμπσον – διάσημος Αυστραλός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός – όπου πρόκειται να μείνει για πολλές ημέρες, φιλοξενούμενος στο μοναστήρι του Χιλανδαρίου· τη σερβική αυτοκρατορική μονή, ένα σημαντικό πνευματικό κέντρο για τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, που βρίσκεται στην ελληνική χερσόνησο του Άθω.

Η επίσκεψη του Μελ Γκίμπσον στο Άγιο Όρος συνιστά μία ακόμη απόδειξη της βαθιάς σύνδεσής του με τη χριστιανική πνευματικότητα. Ο ίδιος, όπως αναφέρουν μαρτυρίες από τη Μονή, εξέφρασε έντονη συγκίνηση κατά την παραμονή του στον ιερό τόπο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο ισχυρή σύνδεση με τον Θεό πουθενά όσο εδώ».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast The Joe Rogan Experience, ο Γκίμπσον μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χριστιανική πίστη στη βιομηχανία του Χόλιγουντ. Περιέγραψε, μάλιστα, τον Χριστιανισμό ως τη μόνη θρησκεία που «επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση» στο Χόλιγουντ. Και προς επίρρωση αυτού, είπε ότι στα γυρίσματα της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» (2004), βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις.

Η κινηματογραφική βιομηχανία κυριαρχείται από «προοδευτικούς και έντονα φιλελεύθερους», είπε, «οι οποίοι πολλές φορές αποδέχονται άλλες θρησκείες αλλά επικρίνουν τον Χριστιανισμό για τον υποτιθέμενο συσχετισμό του με τη “λευκή φυλή, την πατριαρχία και την αποικιοκρατία”».

Παρ’ όλα αυτά, ο Γκίμπσον δήλωσε υπερήφανος που δημιούργησε μια ταινία αφιερωμένη στη ζωή του Ιησού Χριστού, τονίζοντας ότι αυτό αποτέλεσε την κύρια κινητήρια δύναμή του.

Η επίσκεψή του στο Μοναστήρι Χιλανδαρίου έρχεται να επιβεβαιώσει την αφοσίωσή του στην πίστη του και τη διαχρονική της επίδραση στην προσωπική του ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία.