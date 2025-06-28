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Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα (28/6)
Ειδήσεις
14:21 - 28 Ιουν 2025

Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα (28/6)

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Σε επίπεδο 4 - πολύ υψηλός κίνδυνος, βρίσκονται για σήμερα Σάββατο 28 Ιούνη δεκατρείς περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πυροσβεστικής. Την ίδια στιγμή σε επίπεδο επικινδυνότητας 3 βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών στο επίπεδο 4 βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Κιλκίς, κεντρική και νότια Εύβοια, περιοχές, Βοιωτίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα (28/6) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς)

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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