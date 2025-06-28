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Πάρος: Πλοίο της SEAJETS προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού – Η ανακοίνωση της εταιρείας
Ειδήσεις
14:52 - 28 Ιουν 2025

Πάρος: Πλοίο της SEAJETS προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Reporter.gr Newsroom
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Λόγω ισχυρών και έντονων ριπών ανέμου, το πλοίο CHAMPION JET 3 κατά τη διάρκεια χειρισμού πρόσδεσης, επακούμβησε στην προβλήτα του λιμανιού, αναφέρει η SEAJETS σε ανακοίνωσή της μετά το συμβάν, το Σάββατο (28/6).  

Αν και είναι ανεπαίσθητη η ζημιά και δεν επηρεάζει ουδόλως την αξιοπλοΐα, το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι της Πάρου για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τυπικοί έλεγχοι.

Η SEAJETS αντέδρασε άμεσα, πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης και εξυπηρέτησης των επιβατών της, και μερίμνησε άμεσα και εντός μίας ώρας μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβάτες στον τελικό προορισμό τους με άλλα πλοία, διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι Επιβάτες επιστροφής από Κουφονήσι, Νάξο, Πάρο θα ταξιδέψουν με το EUROCHAMPION JET, ενώ μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το CHAMPION JET 3 θα συνεχίσει το δρομολόγιο του.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2025 - 15:31
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