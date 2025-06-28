Τουρκική μαφία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση – 7 συλλήψεις και 12 προσαγωγές

Στελέχη της τουρκικής μαφίας συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική και τη βόρεια Ελλάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι από τα πιο σκληρά στελέχη της τουρκικής μαφίας και ειδικότερα της συμμορίας Ντουράν, μέλη της οποίας είχαν πυροβολήσει πρόσφατα εναντίον υπαλλήλων της ΕΥΠ, που τους παρακολουθούσαν στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος του, δε, εκκρεμούν πέντε εντάλματα σύλληψης στην Τουρκία, ενώ εις βάρος ενός άλλου εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία από τις τουρκικές Αρχές για ανθρωποκτονία.

Ο πρώτος, ηλικίας 31 ετών, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε οικία στην Χαλκιδική, ενώ ο δεύτερος, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθη επίσης σε οικία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν επτά υπήκοοι Τουρκίας και προσήχθησαν ακόμη 12, ενώ διενεργήθηκαν 9 έρευνες σε οικίες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το «ελληνικό FBI», μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις κινήσεις των μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων.

Οι υπόλοιποι πέντε υπήκοοι Τουρκίας, από τους συνολικά επτά συλληφθέντες, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, εντοπίστηκαν σε οικία στο κέντρο της Αθήνας, όπου κατείχαν συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αναδιπλούμενο σουγιά, που κατασχέθηκαν.

Ο 31χρονος Α. Κ. που συνελήφθη στην Χαλκιδική, οδηγήθηκε ήδη και κρατείται στις Φυλακές Διαβατών, με βάση Εντολή Προσωρινής Σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία παραγγέλλεται η προσωρινή σύλληψη του, καθόσον διώκεται με πέντε εντάλματα σύλληψης των τουρκικών δικαστικών Αρχών, προκειμένου να δικαστεί για αρπαγή ατόμων σε νυχτερινές ώρες, ζημιές σε περιουσίες, τραυματισμούς, εξαγορά, μεταφορά και κατοχή όπλων και πυρομαχικών και απειλή με όπλο, πράξεις, που όπως διευκρινίζεται είναι επίσης αξιόποινες και κατά την ελληνική νομοθεσία.

Ο συγκεκριμένος μαφιόζος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανήκει στην συμμορία Ντουράν της τουρκικής μαφίας, η οποία είναι σε αιματηρό πόλεμο με την συμμορία των Ντάλτονς στην Ελλάδα, με πολλούς νεκρούς μέχρι στιγμής.

Οι πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι μέλη της συμμορίας Ντουράν ήταν αυτοί που πυροβόλησαν εναντίον στελεχών της ΕΥΠ πριν από ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη σύλληψη των τριών δραστών προέκυψε ότι οι Ντουράν ετοίμαζαν επίθεση εκδίκησης εναντίον των Ντάλτονς και πυροβόλησαν εναντίον των στελεχών της ΕΥΠ, νομίζοντας ότι ήταν οι αντίπαλοι τους που τους πρόλαβαν.

Ο 42χρονος Τ.Α.Ρ. που συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο, καταζητείτο για συνέργεια στην ανθρωποκτονία ιδιοκτήτη καταστήματος στην Κωνσταντινούπολη, το 2017, από τέσσερα άτομα, εκ των οποίων ο ένας τον χτύπησε, τον πυροβόλησε και έβαλε φωτιά στο κατάστημα. Ο 42χρονος φέρεται ότι μαζί με έναν ακόμα από την ομάδα περίμενε στο αυτοκίνητο για να διαφύγουν γρήγορα. Μετά το συμβάν ήρθε στην Ελλάδα, όπου εμφανιζόταν ως επιχειρηματίας, κάνοντας πολυτελή ζωή.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς.