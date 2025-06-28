Σπάρτη: Φωτιά στους Αγίους Αναργύρους - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στην κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά δεν εξελίσσεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, είναι σε βουνό και μάλλον προέκυψε από κεραυνό.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιοι_Ανάργυροι, #Σπάρτη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2025
Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου.