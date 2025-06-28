Σπάρτη: Φωτιά στους Αγίους Αναργύρους - Επιχειρούν εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο (28/6) σε δασική έκταση στους Αγίους Αναργύρους Σπάρτης.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά δεν εξελίσσεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, είναι σε βουνό και μάλλον προέκυψε από κεραυνό.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιοι_Ανάργυροι, #Σπάρτη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2025

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου.