Καιρός: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα προβλέπεται αύριο, Κυριακή (29/6).

Θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με την πρόγωνση του καιρού. Όμως, θα ενισχυθούν πολύ οι βοριάδες και ειδικά στο Αιγαίο, όπου θα πνέουν θυελλώδεις. Όλη την εβδομάδα θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή (29/6) στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την Μαγνησία τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 5, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στις περιοχές Κυκλάδων, Κρήτης, Δωδεκανήσων και νησιών ανατολικού Αιγαίου έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά 32 με 34 βαθμούς στο Αιγαίο 28 με 32 βαθμούς.

Οι μεγαλύτερες τιμές προβλέπονται στα δυτικά ηπειρωτικά, εκεί το μεσημέρι 34 με 36 βαθμούς.