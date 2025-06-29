Πυροσβεστική: Εκδηλώθηκαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες - Οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, από τις 18:00 του Σαββάτου (28/6) έως τις 18:00 της Κυριακής (29/6), εκδηλώθηκαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Καταλήγοντας, η Πυροσβεστική παρακάλεσε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.